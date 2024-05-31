Министр иностранных дел сказал, что они поддерживают продолжение помощи Украине, однако есть "но".

Турция выступает против "участия" НАТО в войне в Украине, поскольку это может привести к региональному расширению конфликта и еще большим кризисам.

С таким заявлением выступил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан после неформальной встречи глав дипломатии Североатлантического Альянса в Праге. По его словам, для Анкары поддержка Украины в гарантировании ее территориальной целостности и освобождении территорий - это одно, а участие НАТО в войне - совсем другое.

"Мы поддерживаем продолжение помощи Украине и способность Украины обеспечить сдерживание, но мы не хотим, чтобы НАТО участвовало в этой войне", - цитирует его Le Monde. Видео дня

Отправка войск в Украину и разрешение на удары по РФ: что известно

Напомним, в последнее время на Западе все чаще обсуждают возможность более решительной поддержки Украины в борьбе с Россией.

Сначала президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что им не надо исключать возможность отправки войск в Украину. Представители ряда стран заявили, что не готовы к этому, однако этот вопрос продолжают обсуждать.

Сейчас ряд стран объявили о готовности вернуть в Украину своих инструкторов. По данным СМИ, Франция планирует создать соответствующую коалицию.

Также уже более 15 стран-членов НАТО дали разрешение на использование их оружия для ударов по России. Соединенные Штаты Америки очень долго сопротивлялись этому, однако отменили свой запрет.

А после того как союзники помогли Израилю отразить иранскую воздушную атаку, вопрос хотя бы частичного закрытия неба над Украиной снова обсуждается. Однако продвижений пока нет.

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