Он рассказал о сложностях, которые возникают на поле боя.

Украина сталкивается со все большими и более сложными вызовами, однако все еще может победить в этой войне.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной с премьером Чехии Петром Фиалой пресс-конференции в Праге. Известно, что завтра в Чехии состоится неформальное заседание министров иностранных дел стран-членов НАТО.

Он отметил, что на июльском саммите Североатлантического Альянса лидеры сделают дальнейшие шаги для инвестирования в безопасность, укрепления связей с партнерами и усиления поддержки Украины.

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"Украина продолжает храбро бороться, но вызовы, с которыми она сталкивается, становятся все больше и сложнее. Украина все еще может победить - но только при условии постоянной и решительной поддержки со стороны членов Альянса. Поэтому на июльском саммите НАТО мы планируем поставить нашу поддержку на более прочный фундамент", - цитирует его The Guardian.

Генсек отметил, что это будет делаться и за счет усиления роли Альянса в координации помощи в области безопасности и тренировок, а также многолетних финансовых обязательств.

"Мы также планируем еще теснее сотрудничать с нашими партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе: Австралией, Новой Зеландией, Японией и Южной Кореей. В том числе в сфере технологий, киберпространства и противодействия гибридным угрозам. На завтрашнем заседании министров иностранных дел мы также обсудим, как преодолеть нестабильность в нашем южном соседстве, в том числе постоянную угрозу терроризма", - добавил он.

Саммит НАТО -2024: что известно

В этом году лидеры стран-членов Альянса встретятся в Вашингтоне. Встреча запланирована на 9-11 июля, она будет посвящена 75-летию НАТО.

По данным The Telegraph, Соединенные Штаты Америки и Германия призвали президента Украины Владимира Зеленского не требовать установления четких сроков приглашения страны в НАТО.

Отмечается, что такое предостережение появилось из-за ситуации на предыдущем саммите в Вильнюсе, когда вопрос членства Украины привел к расколу между странами.

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