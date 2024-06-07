Милей решил сократить свою поездку в Европу из-за национальных праздников.

Президент Аргентины Хавьер Милей скорее всего не посетит украинский мирный саммит в Швейцарии 15–16 июня.

"Было подтверждено, что президент не будет присутствовать на мирном Саммите по Украине, который пройдет в Швейцарии 15 и 16 числа этого месяца и на который его пригласил президент Владимир Зеленский", - сообщает издание La Nacion со ссылкой на официальные источники.

Сообщается, что Милей решил сократить свою десятидневную поездку в Европу, которую он планировал начать в следующую среду. Отмечается, что Милей отправится в Европу 12-15 июня на встречу G-7, вернется в Аргентину, а затем вернется в Европу 22-24 июня для участия в отдельных мероприятиях.

Видео дня

"Изменение планов связано с тем, что президент хочет быть в Аргентине на национальные праздники 17 и 20 июня, поэтому он вернется (в Аргентину) 15-го числа и вернется в Европу 22-го, чтобы завершить свое турне", - отмечает издание.

17 июня в стране отмечают национальный день латиноамериканской свободы, а 20-го - День флага.

Таким образом, президент Аргентины все же примет участие в саммите G7 в Италии, назначенном на 13–15 июля, на который он был приглашен премьер-министром Джорджией Мелони. В то же время, Милей отменил встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая была запланирована на 19 июня.

Мирный саммит по Украине - новости

Уже на следующей неделе в Швейцарии состоится саммит мира. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на 2 июня участие в саммите мира подтвердили 106 стран. Также в Швейцарию прибудет около 70 мировых лидеров.

Президент США Джо Байден лично не будет участвовать в Глобальном Саммите мира, однако его посетит вице-президент США Камала Харрис.

Китай объявил, что не будет принимать участия в мероприятии. При этом, по некоторым данным, китайская сторона ведет подрывную деятельность против саммита, отговаривая другие страны ехать на него.

Вас также могут заинтересовать новости: