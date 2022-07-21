Глава турецкого МИДа заявил, что РФ и Иран и в прошлом и сегодня выступают против операций Турции в Сирии.

Турция не нуждается ни в чьем разрешении для проведения военных операций против террористических группировок в Сирии.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, передает dailysabah.

"Мы... никогда не спрашивали и никогда не будем спрашивать разрешения на наши военные операции", - сказал Чавушоглу через два дня после саммита в Тегеране, на котором и РФ, и Иран выступили против предложенной Турцией новой военной операции на севере Сирии.

Чавушоглу отметил, что РФ и Иран и в прошлом и сегодня выступают против турецких операций в Сирии.

Он подчеркнул, что у Турции есть разногласия с Ираном и Россией по поводу Сирии, и что поддержка этими странами режима Башара Асада неприемлема для Турции.

Отметим, что в Сирии Турция поддерживает оппозиционные силы, которые противостоят Асаду.

Глава МИД заявил, что Турция приостановила свою операцию против YPG (нацармия Сирийского Курдистана)/PKK (рабочая партия Курдистана) на востоке Евфрата в рамках договоренностей с США и РФ, которые обязались очистить этот регион от террористов YPG/PKK. "Поскольку этого пока не произошло, террористы начали оттуда усиливать нападения на наши земли, а также продолжают нападения на сирийцев, оппозицию, наших солдат и полицию. Что бы сделали США в такой ситуации сейчас? Что бы сделала Россия?", - задался вопросом Чевушоглу.

Он отметил, что Турция не будет бездействовать пока угроза сохраняется.

Напомним, в мае президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил о планах новой военной операции в Сирии против YPG/PKK. Они предусматривают возобновление усилий Турции по созданию 30-километровой безопасной зоны вдоль границы с Сирией и обеспечение добровольного возвращения сирийских беженцев из Турции.

Как сообщал УНИАН, в конце 2018 года тогдашний президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских военных из Сирии. Позже стало известно, что США оставят часть войск на юге Сирии на неопределенное время после вывода основного контингента.

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