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Турция обвинила курдов в обстреле своей территории (фоторепортаж)

17:20, 15 октября 2019
Мир
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Солдаты сирийский армии / REUTERS

Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на турецких чиновников, которые обвинили в обстрелах членов Рабочей партии Курдистана (PKK).

В результате минометного и ракетного обстрела двое мирных жителей погибли и 12 получили ранения.

В офисе губернатора провинции Мардин сказали, что в результате обстрелов пострадали мирные жители сел Таслик и Отлук.

Как сообщал УНИАН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии 9 октября. Она получила название «Источник мира», ее задачей является борьба с Рабочей партией Курдистана и «Исламским государством». Операция проводится совместно с формированиями Сирийской свободной армии.

США отказались поддержать курдов. Боевики курдской повстанческой группировки «Сирийские демократические силы» (SDF), пользующиеся поддержкой США, назвали это «ударом ножом в спину».

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Теги: #Турция#Сирия#курды