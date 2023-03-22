Правительство страны получило "зеленый свет" от парламента на присоединение к НАТО.

Парламент Швеции в среду, 22 марта, принял поправки к законам, которые позволят стране как можно быстрее присоединиться к Организации Североатлантического договора (НАТО). Сейчас страна до сих пор ожидает ратификации ее заявки Турцией и Венгрией.

Как сообщает общественный вещатель страны SVT, парламент поддержал соответствующие законы 269 голосами "за", против проголосовали 37 депутатов, еще 43 отсутствуют на заседании.

Принятыми законами утверждается присоединение Швеции к Североатлантическому договору, а также ряд законодательных изменений, которые вступают в силу со дня принятия решения правительством. Таким образом, правительство получает "зеленый свет" от парламента на присоединение Швеции к НАТО. Это может произойти, когда все страны-члены НАТО ратифицируют заявку Швеции.

Видео дня

Министр обороны Пол Йонссон уже приветствовал решение парламента.

"Впервые в истории Швеция вступит в оборонное сотрудничество с обязательными оборонными гарантиями и совместным оборонным планированием. Это будет способствовать повышению стабильности и безопасности в нашей части Европы и это абсолютно необходимо", - написал Йонссон в Twitter.

Вступление Швеции в НАТО

Эта скандинавская страна вместе со стратегическим партнером – Финляндией – подала заявление на вступление в НАТО после того, как Российская Федерация начала захватническую полномасштабную войну против Украины.

По состоянию на 22 марта продолжается процесс ратификации заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО – 28 из 30 членов Альянса уже завершили этот процесс. Решение должны принять Венгрия и Турция.

Турция ранее выступила против их присоединение из-за того, что они якобы предоставляют убежище обвиняемым в сепаратистской деятельности курдам и туркам. 17 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о начале процесса утверждения заявки Финляндии, ее могут утвердить до выборов.

Венгрия начала изучать заявки обеих стран в начале этого месяца. В то же время парламент затягивает процесс рассмотрения.

Вас также могут заинтересовать новости: