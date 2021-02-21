Два человека получили ранения, нападавший застрелен.

В штате Луизиана в результате стрельбы в оружейном магазине погибли четыре человека.

Об этом сообщает Fox News.

Читайте такжеУкраинцам хотят разрешить владеть "короткостволами": слово за Радой

Как пишет издание, два человека получили ранения, они госпитализированы.

По данным местных властей, нападавшего могли застрелить вооруженные прохожие.

«Предположительно, подозреваемый застрелил жертв внутри здания, затем его застрелили за пределами этого места несколько других лиц», - сообщили в офисе шерифа.

Что этому предшествовало

Президент США Джо Байден призвал американский Конгресс реформировать законы, регулирующие ношение огнестрельного оружия. Президент США считает, что производители, которые сознательно продают боевое оружие частным лицам, должны отвечать за последствия своих действий.

По его мнению, перед продажей любого огнестрельного оружия следует проверять прошлое покупателя. Кроме того, необходимо запретить автоматическое и полуавтоматическое оружие, а также магазины большой емкости.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН