Для запуска впервые применили систему ALCS, известную как Looking Glass.

Космические войска Соединенных Штатов Америки успешно запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III, назначение которой - доставка ядерных зарядов. Запуск состоялся с базы Ванденберг (штат Калифорния) в 23:01 по местному времени, совпав с завершением голосования на президентских выборах в США.

"Ракета, конечно без ядерной нагрузки, преодолела около 6800 км до испытательного полигона противоракетной обороны армии США на Маршалловых островах в Тихом океане. Он является уникальным для США местом, куда целят межконтинентальными баллистическими ракетами", - пишет Defence Express.

Говорится, что LGM-30 Minuteman III остается единственной шахтной межконтинентальной ракетой США с радиусом действия до 14 000 км, способной доставлять ядерные заряды как моноблочные, так и раздельные.

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Обращается внимание на то, что для ее запуска впервые применили систему Airborne Launch Control System (ALCS), известную как Looking Glass. Пилоты 625-й эскадрильи с авиабазы Оффутт (штат Небраска) находились на борту самолета E-6B Mercury, чтобы продемонстрировать надежность и эффективность системы ALCS. То есть, речь идет о воздушном командном пункте, с которого передаются коды на запуск Minuteman III, баллистических ракет с подводных лодок и использование воздушных сил для нанесения ядерного удара.

По данным экспертов, ALCS выполняет альтернативную роль передачи команд, в частности, в случае, если стандартные наземные подразделения уничтожены или недоступны.

"Более того, в случае с Minuteman III он используется "через голову" наземных расчетов. Это сделано на тот случай, если они уничтожены или не могут по другим причинам осуществить запуск, в том числе и из-за отказа, или если все подземные кабели к пусковой шахте, по которым передается команда на старт, разорваны", - отмечают эксперты.

То есть речь идет о ситуации, когда по США уже якобы нанесен ядерный удар, поражена структура управления, не существует Белого дома вместе с Вашингтоном. Более того, не отвечает основной подземный командный центр Стратегического командования США под авиабазой Оффутт и резервные командные пункты.

То есть, при таких условиях, как объясняют аналитики, команда на ядерный удар будет передана с помощью ALCS с самолета E-6B Mercury. Всего в распоряжении США есть 16 таких самолетов. Для связи они используют очень широкий спектр частот - от сверхдлинных радиоволн до ультравысокочастотных. Defence Express пишет:

"Первые необходимы для связи с подводными лодками на глубине, для чего самолет разматывает огромную антенну длиной, по разным данным в 4,5 или 8 км, вторые - для связи с пуковыми Minuteman III".

Говорится, что сам самолет создан на базе Boeing 707-300, его экипаж - 22 человека под руководством генерала воздушных сил или адмирала ВМС.

Благодаря системе дозаправки в воздухе, продолжительность полета этого самолета ограничена лишь ресурсом бесперебойной работы двигателей и возможностей членов экипажа.

Военные аналитики предполагают, что в любой момент в небе США должен находиться как минимум один E-6B Mercury.

Российское оружие - последние новости

Напомним, первое участие российского истребителя Су-57 на международном авиашоу Airshow China 2024 в Чжухае (Китай) продемонстрировало значительное отставание авиационной техники РФ от современных стандартов, в частности - от требований пятого поколения. Оказалось, что несмотря на заявления России о новейших технологиях, этот самолет не оправдывает высоких ожиданий, что показали и многочисленные видеоматериалы, сделанные китайскими зрителями.

Китайские пользователи и эксперты критикуют Су-57 главным образом из-за низкого качества сборки и сомнительного уровня стелс-технологий. В частности, на фюзеляже Су-57 заметно много болтов, швы панелей неровные, а также различаются типы креплений, что поражает низкую технологичность. Некоторые важные компоненты, такие как инфракрасная система обнаружения, отсутствовали, что также вызывает сомнения относительно его полноценной функциональности и соответствия пятому поколению истребителей.

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