Партнеры Украины начинают отвечать РФ в информационно-психологическом поле, считает аналитик.

Запуск американцами межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III является признаком того, что "все аргументы России насчет ядерного оружия будут рассыпаться", поскольку Штаты и некоторые европейские государства "могут противодействовать зеркально".

Таким мнением поделился директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире канала "Эспрессо". "Это заигрывание силой, которую пыталась демонстрировать РФ. Сейчас видим, что наши партнеры начинают отвечать в этом информационно-психологическом поле. И это признак того, что все аргументы России насчет ядерного оружия будут рассыпаться...", - заявил аналитик.

Напомним, в Штатах 4 июня с базы Ванденберг (расположена в Калифорнии) стартовала МБР Minuteman III. По сведениям американских Космических сил, этот запуск испытательный, и он был "частью регулярных и периодических мероприятий, направленных на то, чтобы продемонстрировать, что средства ядерного сдерживания Соединенных Штатов безопасны, надежны и эффективны для сдерживания угроз XXI века и успокоения наших союзников".

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Стоит отметить, что Россия уже не раз проводила ядерные учения и угрожала странам Запада ядерными ударами в случае якобы посягательства на "российские земли".

По сведениям Atlantic Council, есть очевидная непоследовательность публичной позиции властей РФ насчет нападений на "российскую территорию". В частности, журналисты подчеркнули, что Кремль не начал Третью мировую войну несмотря на то, что украинцы уже длительное время бьют по Крыму, который россияне считают "своим", западным оружием.

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