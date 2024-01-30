Все должны очень серьезно отнестись к этому риску, особенно в отношении Украины и Тайваня, отметил британский преподаватель.

В каком-то смысле сейчас ситуация гораздо более опасна, чем она была в 1914 и 1939 годах, потому что у всех крупных держав есть ядерное оружие, считает преподаватель международных отношений в Университете Сассекса, доктор Дэвид Уиринг, передает Sky News.

"Опасность в том, что конфликт или зона напряженности могут обостриться до определенной точки, когда одна сторона сделает шаг, который другая сторона неверно истолкует, и начнется обмен ядерными ударами. Несмотря на то, что его никто не хотел", - отметил эксперт.

По его словам, все должны очень серьезно отнестись к этому риску, особенно в отношении Украины и Тайваня.

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"Региональная война на Ближнем Востоке с эпицентром в секторе Газа вряд ли перерастет в мировую войну. В настоящее время она не является горячей точкой между крупнейшими мировыми державами. Однако, опасности вполне реальны, как геноцида в Газе, так и дальнейшей эскалации, которая втянется в Иран, вспыхнет в нефтяных центрах Персидского залива и нанесет удар мировой экономике", - добавил Уиринг.

Третья мировая война - что сообщалось об угрозе

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об угрозе захвата Украины и начала войны НАТО с Россией в том случае, если Украина останется без помощи Запада:

"У нас будет большой дефицит артиллерии, очень большой дефицит ракет для противовоздушной обороны. Это значит, что мы не сможем отбивать удары баллистическими ракетами и тому подобное… Произойдет большой кризис. Сейчас война, а будет большой кризис для всей Европы. Почему? Потому что без помощи США и ЕС Украина будет бороться, но Украина будет слабее, и это станет возможностью для России захватить нас. Как только они нас захватят, поверьте мне, это будет война НАТО с РФ".

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