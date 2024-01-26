США убрали ядерные ракеты из Великобритании в 2008 году, посчитав, что угроза холодной войны со стороны Москвы уменьшилась.

США разместят ядерное оружие в Великобритании, чтобы противостоять угрозе со стороны России.

Как пишет The Telegraph, боеголовки будут размещены на базе RAF Lakenheath впервые за 15 лет, поскольку Москва предупреждает об "эскалации".

США убрали ядерные ракеты из Великобритании в 2008 году, посчитав, что угроза холодной войны со стороны Москвы уменьшилась. Раскрытие информации происходит на фоне предупреждений о том, что странам НАТО необходимо подготовить своих граждан к войне с Россией.

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Возвращение американского оружия в Великобританию является частью программы по развитию и модернизации ядерных объектов в масштабах всей страны в ответ на усиление напряженности в отношениях с Кремлем после начала войны России и Украины. Россия заявила, что размещение американского оружия в Великобритании будет расценено Москвой как "эскалация" и будет встречено "компенсирующими контрмерами".

Документы свидетельствуют, что Пентагон заказал новое оборудование для базы, в том числе баллистические щиты, призванные защитить военнослужащих от атак на "дорогостоящие активы". Строительство нового жилого комплекса для американских военнослужащих начнется в июне. На базе RAF Lakenheath планируется разместить гравитационные бомбы B61-12, мощность которых может достигать 50 килотонн, что более чем в три раза превышает мощность атомного оружия, сброшенного на Хиросиму в 1945 году.

Новое ядерное оружие США - детали

США объявили, что продолжили разработку новой версии ядерно-гравитационной бомбы. Бомба под названием B61-13 будет иметь мощность, аналогичную B61-7, которую производят с 1960-х годов, и заменит некоторые старые образцы гравитационных бомб.

В Пентагоне заявили, что решение создать это оружие было принято с учетом "Обзора ядерной ситуации 2022 года". В этом исследовании говорится, что американским военным необходимо модернизировать свои ядерные силы, чтобы должным образом сдерживать своих двух основных ядерных конкурентов, Китай и Россию.

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