В Германии 13 лет не действовал закон об обязательной военной службе.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна должна быть готова к войне и предлагает ввести 6-месячную службу в армии, сообщает немецкое издание zdf.heute.

Издание отмечает, что после 13 лет прекращения обязательной военной службы, глава Минобороны Германии представил идею снова набрать солдат. Кроме того, он намерен набрать 200 тысяч резервистов и распространить воинскую обязанность на женщин.

"По оценкам всех международных военных экспертов, следует исходить из того, что Россия сможет осуществить военное нападение на государство НАТО или соседнее государство с 2029 года", - пояснил Писториус такие решения. Видео дня

Министр планирует рассылать 18-летним парням и девушкам анкеты, чтобы выяснить, кто из них готов к службе. Их получат 400 тысяч человек, из которых отберут 40 тысяч и вызовут их на военные сборы.

"Отбор осуществляется на основе критериев качества. Писториус предполагает, что его концепция будет означать, что Бундесвер ежегодно сможет набирать 5000 дополнительных солдат. Цель - ежегодно увеличивать это количество", - говорится в материале.

Кроме того, к обязательной военной службе призывают женщин.

"Больше не уместно ориентироваться только на молодых мужчин. Все полы принадлежат к Бундесверу, и женщины также хотят внести свой вклад", - заявила уполномоченная Бундестага по делам вооруженных сил Ева Хегль.

Риски нападения РФ на страны НАТО - позиция партнеров Украины

Как писал УНИАН, Варшава заявила о риске нападения России. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает такой сценарий вполне вероятным.

"Если посмотреть на мир из Варшавы, то в 200 км к северу расположен российский анклав Калининград. Там находится 100 атомных боеголовок, россияне их там держат. К тому же Беларусь рядом. То есть это означает, что нападение на Евросоюз абсолютно вероятно", - заявил он.

К потенциальной наземной войне с РФ также готовится НАТО с привлечением войск США. Альянс разрабатывает "сухопутные коридоры", чтобы позволить силам союзников быстрее достичь линии фронта.

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