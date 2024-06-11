В течение последних нескольких дней в Украину уже были доставлены 32 управляемые ракеты.

Германия совместно с союзниками передает Украине 100 ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.

Глава немецкого министерства обороны отметил, что недавно посещал Одессу, где увидел последствия ударов российских войск по городу, а также объявил о выделении нового пакета военной помощи.

"И особенно после того, как я увидел, насколько критически важна противовоздушная оборона Украины для выживания, сегодня я имею удовольствие объявить о поставках значительного количества перехватчиков для Patriot – одной сотни", – сказал Писториус.

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По его словам, речь идет о 100 ракетах, которые передаются в рамках немецкой инициативы немедленных действий по противовоздушной обороне совместно с Данией, Нидерландами и Норвегией.

При этом, как уточнил Писториус, в течение последних нескольких дней в Украину уже были доставлены 32 управляемые ракеты. Еще 68 ракет прибудут в последующие недели. Министр обороны Германии отметил, что с помощью этих ракет украинские силы смогут защищать объекты инфраструктуры и жизни.

Оружие для Украины

11 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия в ближайшее время передаст Украине третью систему Patriot, установку IRIS-T, Gepard, ракеты и боеприпасы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо семь систем Patriot для закрытия основных городских агломераций от ударов России. Он отметил, что оккупанты имеют преимущество в небе и ежедневно сбрасывают на территорию Украины до сотни единиц одних только управляемых авиабомб.

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