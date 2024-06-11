Россия уже неоднократно демонстрировала свое пренебрежение принципом неприкосновенности чужих границ.

Нападение России на страны ЕС и НАТО является вполне вероятным сценарием. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступая на форуме Ukraine Recovery Conference 2024, который проходит в Берлине.

"Если посмотреть на мир из Варшавы, то в 200 км к северу расположен российский анклав Калининград. Там находится 100 атомных боеголовок, россияне их там держат. К тому же Беларусь рядом. То есть это означает, что нападение на Евросоюз является абсолютно вероятным", – заявил он.

Сикорский напомнил, что время от времени россияне нарушают воздушное пространство Польши, когда запускают свои ракеты для обстрелов Украины.

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"Иногда они случайно залетают в наше воздушное пространство. Даже в западную часть Польши, что за 250 км отсюда (от Берлина – УНИАН). Это очень близко, а опасность больше, чем некоторые люди об этом думают", — говорит польский министр.

Угроза российского вторжения в Европу

Как писал УНИАН, НАТО разрабатывает "сухопутные коридоры", чтобы позволить войскам США и другим силам союзников быстрее достичь линии фронта в случае полномасштабной наземной войны Европы с Россией. Этому шагу предшествовали предупреждения лидеров стран-членов Альянса, которые призвали западные правительства подготовиться к полномасштабной войне с Россией примерно в следующие 20 лет.

Также мы рассказывали, что в Европе молодежь прямо высказывается о своем нежелании защищать страну в случае российского вторжения. Это прямо контрастирует с временами Второй мировой войны, о которых Запад вспоминал на прошлой неделе в связи с 80-й годовщиной высадки союзников в Нормандии.

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