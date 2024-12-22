По словам Трампа, США должны закончить этот конфликт.

Новоизбранный президент Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин ждет встречи с ним для того, чтобы обсудить урегулирование войны в Украине.

"Включая внешнюю политику, безумные войны, которые были одной из вещей, которые я хочу сделать и быстро, и президент Путин сказал, что хочет встретиться со мной как можно быстрее, поэтому мы должны подождать этого, но мы должны закончить эту войну, эта война является ужасной тем, что солдаты, количество солдат, которые погибают, увеличивается", - отметил Трамп во время конференции в Аризоне.

Также он в очередной раз заявил, что если бы был президентом, эта война никогда бы не началась.

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Трамп и Путин - последние новости

Ранее Владимир Путин заявил о своей готовности встретиться с Дональдом Трампом "в любое время". По его словам, он также готов к "переговорам и компромиссам" с Украиной.

В то же время бывший посол США в России Майкл Макфол рассказал, как Трамп может Зеленского и Путина к проведению переговоров.

"Путин будет вести серьезные переговоры только тогда, когда российские вооруженные силы больше не смогут захватывать больше украинской территории, или, что еще лучше, хотя и менее вероятно, когда российские солдаты начнут терять позиции", - пояснил политик.

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