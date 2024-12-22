Путин до 20 января постарается создать максимально комфортные условия для возможного выхода на переговорный трек, отметил Селезнев.

Вряд ли после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа интенсивность боевых действий на фронте в Украине будет снижена. Уже сейчас созданы все условия для того, чтобы в течение 2025 года Украина имела возможность вести устойчивую оборону. Такое мнение в интервью "Обозревателю" высказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев.

"Безусловно, ко дню инаугурации Трампа Путин постарается создать максимально комфортные условия для возможного выхода на переговорный трек. Вполне возможно, он рассчитывает, что Трамп заставит украинское военно-политическое руководство согласиться на часть ультимативных условий Кремля. Но фактор неготовности руководства нашей страны к таким действиям очевиден. Это была бы политическая смерть любого политического деятеля нашей страны, независимо от статуса и ранга, который только заикнется о таких форматах и ​​вариантах", - заявил он.

По его мнению, говорить о предпосылках принятия украинским обществом таких условий можно только в том случае, если противник совершит акт государственного террора:

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"Я имею в виду масштабную ракетную атаку с применением комплекса РС-26 "Рубеж", других ракетных систем среднего или дальнего радиуса действия, что может привести к колоссальным потерям. То есть своего рода зеркало событий 1945 года - американская бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, приведшая тогда к капитуляции империалистической Японии. Готов ли Путин пойти на подобный вариант? Я думаю, он будет рассматривать его в контексте последствий для себя. Такой вариант исключать нельзя, но и делать ставку на него как на единственно возможный вариант разрешения ситуации тоже не следует. Мы ведь не знаем, какой будет реакция мирового сообщества на такой акт государственного террора".

Как добавил Селезнев, для Путина Украина - это лишь один из интересующих его кейсов, его интересует вхождение РФ в тройку мировых лидеров.

"Он готов создать условия а-ля Ялтинской или Потсдамской конференции, чтобы поделить планету на троих - США, Россию и Китай. Готов Дональд Трамп идти на такой формат? Думаю, что нет. Для него главный соперник и партнер по переговорам - это Китай. А Россия - это страна-сателлит или прокси КНР. Поэтому я не думаю, что фактор ядерного потенциала России будет рассматриваться как исключительный и заставляющий Трампа изменить видение будущего геополитического разложения на планете", - считает эксперт.

Он уверен, что исключительный фактор, который будет влиять на интенсивность или деэскалацию боевых действий на поле боя - фактор ресурсов и у россиян, и у украинских Сил обороны:

"Пока ресурсы у обеих сторон есть. Поэтому говорить о стагнации или оперативной паузе нет смысла".

Инаугурация Трампа 20 января

Напомним, как писали в Financial Times, Украина и ее европейские союзники вступают в критические несколько недель до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Отмечалось, что на карту поставлено очень многое. На кону не только суверенитет и независимость Украины, но и долгосрочные интересы безопасности самой Европы.

"Трамп неоднократно заявлял, что закончит войну через "день" после своей инаугурации 20 января… Риторика предвыборной кампании Трампа и его союзников предполагает, что он может попытаться заставить Украину принять мирное соглашение, которое будет крайне выгодно Москве, или вообще отказаться от Киева", - говорилось в публикации.

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