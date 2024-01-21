Журналист считает, что Трамп может дать разрешение на обстрел территории РФ.

Журналист Виталий Портников считает, что избрание Дональда Трампа на пост президента США может привести к прямому столкновению Запада с Россией. Об этом он сказал в эфире "Эспрессо".

Он отметил, что Трамп склонен к импульсивным решениям, и, если окажется, что никаких компромиссных договоренностей с президентом РФ Путиным достичь не удастся, то Трамп может попытаться дестабилизировать ситуацию в России.

"Я могу рассказать, что будет в течение 24 часов после возможного избрания Дональда Трампа на пост президента США. Окажется, что никаких договоренностей на компромиссных условиях с Путиным Трамп не сможет достичь. Путин четко заявит его советникам, что он хочет всю Украину и немедленно, а еще получить извинения перед ним. Трамп конечно взбесится, как это всегда с ним бывает, и начнет помогать Украине и попытается дестабилизировать ситуацию в регионах, которые важны для РФ. Это соответственно приведет к расширению российско-украинской войны, поскольку Трамп, после того, как его разочарует Путин, может дать разрешение на обстрел территории РФ", - пояснил Портников.

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По его мнению, избрание Трампа может привести к прямому противостоянию Запада с РФ с непредсказуемыми последствиями.

"Мы в принципе должны понимать, что избрание Трампа станет началом большой войны. Поскольку Трамп в отличие от Байдена не будет рассчитывать последствия от своих действий. Он сначала бьет, а потом думает", - добавил он.

Позиция Трампа относительно войны в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, недавно Трамп в очередной раз пообещал "очень быстро" решить ситуацию с войной в Украине. Скандальный политик уверен, что сможет привлечь к диалогу президентов Украины и России, которых он "хорошо знает". По его словам, преимуществом является то, что он "очень хорошо ладит" с Путиным.

При этом Трамп выступил против компромиссного соглашения с Белым домом, в рамках которого предусматривается и укрепление границы с Мексикой, и выделение военной помощи Украине.

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