Трамп упрекнул европейских союзников в недостаточной поддержке Киева

Бывший президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп заявил, что для США важно выживание Украины, и упрекнул европейских союзников в недостаточной поддержке Киева.

"Почему Европа не может выделяли такие же или сопоставимые деньги, которые вкладывают Соединенные штаты Америки, чтобы помочь стране, которая в этом отчаянно нуждается? Как все соглашаются, украинское выживание и сила должны быть гораздо важнее для Европы, чем для нас, но это также важно для нас. Двигайся, Европа!" - написал он 18 апреля в своей соцсети Truth Social.

Это заявление Трампа появилось на следующий день после того, как он встретился с президентом Польши Анджеем Дудой и похвалил эту страну. Трамп и польский лидер обсудили предложение Дуды, чтобы члены НАТО тратили на оборону не менее 3% своего ВВП, а не 2%, как это предусмотрено действующими правилами.

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В своем посте Трамп впервые высказался о необходимости усилить поддержку Украины, хотя и не поддержал законопроект о выделении стране 61 миллиарда долларов, за который вскоре должна проголосовать Палата представителей.

Война в Украине - позиция Трампа

Как сообщал УНИАН, Трамп в среду встретился за ужином с президентом Польши Анджеем Дудой. Во время встречи они обсудили войны в Украине и на Ближнем Востоке, а также расходы НАТО.

Как отметило Politico, ужин длился два с половиной часа и состоялся в апартаментах бывшего президента США в Трамп-Тауэр, где он остался во время участия в судебном процессе над ним в Нью-Йорке.

В издании отметили, несмотря на то, что Трамп должен лично присутствовать на судебном процессе, во время него делается перерыв каждую среду на время судебного разбирательства, которое, скорее всего, будет длиться около шести недель.

В Politico написали, что между Трампом и Дудой уже давно хорошие отношения. Однажды польский лидер предложил назвать военную базу в Польше "Форт Трамп" и посещал Белый дом в 2020 году во время того, как Трамп был "в разгаре своей предвыборной кампании".

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