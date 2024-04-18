Бывший президент США обвиняет Украину в своих политических бедах.

Поскольку республиканские союзники Дональда Трампа в Конгрессе блокируют военную помощь, становится понятно, что недоброжелательное отношение бывшего президента США к Украине имеет глубокие корни, пишет Politico.

Отмечается, что именно телефонный разговор с Владимиром Зеленским привел к первому импичменту Трампа в декабре 2019 года, после того, как его обвинили в попытке повлиять на выборы 2020-го, склоняя украинского лидера к расследованию в отношении действующего президента Джо Байдена и его сына Хантера.

Как вероятный кандидат от Республиканской партии, Трамп уже вызвал страх в Киеве, хвастаясь, что может закончить войну за 24 часа, и выражая надежду, что она закончится до того, как он будет вынужден решать, отдавать ли Украину Москве.

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По словам журналистов, от первых намеков на российское вмешательство в американскую президентскую кампанию 2016 года до расследования специального прокурора и импичмента Трампа в 2019 году – все дороги, как иногда может казаться, ведут через Киев.

"Трамп ненавидит Украину. Он и люди из его окружения считают, что Украина была причиной всех проблем Трампа", – сказал украинско-американский бизнесмен, который когда-то был посредником в Украине для адвоката Трампа Руди Джулиани, Лев Парнас.

Дело Манафорта

Авторы рассказывают, что до того, как Манафорт стал руководителем избирательной кампании Трампа, он работал в Украине на бывшего президента Виктора Януковича. Во время Евромайдана в штаб-квартире партии экс-президента была найдена "черная бухгалтерия", в которой фамилия бывшего руководителя предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта упоминается по меньшей мере 22 раза. Это была одна из первых историй, которая связывала Трампа с Украиной и, возможно, с Россией. Соратники Трампа назвали "черную бухгалтерию" ненастоящей.

Взлом сервера демократов

Антипатия Трампа к Украине также основывается на его убеждении, что именно Украина, а не Россия, вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году, сказал Парнас. Победа Трампа на выборах была омрачена обвинениями, позже подтвержденными американскими спецслужбами, частными разведывательными фирмами и федеральными следователями, что Россия взломала электронную почту Национального комитета Демократической партии, стратегического и финансового подразделения партии, и обнародовала данные в 2016 году с целью дискредитации Хиллари Клинтон, пишет Politico.

Указывается, что Трамп последовательно продвигает теорию заговора, что именно Украина осуществила взлом, чтобы подставить Россию, и что страна все еще скрывает сервер с данными. Он поднял этот вопрос в июле 2019 года во время "идеального", по его словам, телефонного разговора с Зеленским, который привел к его импичменту.

В 2018 году спецпрокурор США Роберт Мюллер выдвинул обвинения 12 россиянам за взлом компьютеров Демократической партии за два года до этого. А в 2022 году Евгений Пригожин признал, что Россия вмешивалась в демократический процесс в США.

"Идеальный телефонный звонок" Зеленскому

По словам журналистов, телефонный разговор Трампа с Зеленским в июле 2019 года сыграл центральную роль в одном из самых позорных эпизодов его политической карьеры – первом импичменте, который стал следствием его попыток надавить на президента Украины, чтобы тот начал расследование в отношении Байдена.

Во время разговора Трамп призвал Зеленского начать расследование, заявив, что свяжет его с Джулиани и генеральным прокурором Уильямом Барром. Джулиани считал, что можно показать, что Байден настаивал на увольнении прокурора Виктора Шокина из-за того, что тот расследовал дело его сына Хантера.

Во время телефонного разговора с Трампом Зеленский пообещал проверить, что можно сделать, но Украина в итоге не начала расследование. "Так что теперь Трамп страстно ненавидит Зеленского. И Зеленский это знает", – подчеркивал Парнас.

Подготовка Украины к президентству Трампа

С приближением президентских выборов в США украинское правительство делает все возможное, чтобы остаться в стороне от американской политики. Зеленский попросил Трампа приехать в Украину, чтобы собственными глазами увидеть последствия войны. Авторы статьи указывают, что в то время как Зеленский публично выражал беспокойство относительно возможности президентства Трампа, глава Офиса президента Андрей Ермак пытался звучать более оптимистично. Парнас, со своей стороны, сказал, что настроен пессимистично.

"Если Трамп проиграет, Украина получит все деньги и оружие, которые ей нужны. С Россией будет покончено. Если Трамп победит, все будет очень плохо", – добавил украинско-американский бизнесмен.

Сдвиги с помощью Украине

17 апреля спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что голосование законопроекта с помощью Украине состоится 20 апреля. Позже Палата представителей США опубликовала три отдельных законопроекта о помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.

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