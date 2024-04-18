Встреча политиков состоялась в апартаментах бывшего президента США в Трамп-Тауэр.

Экс-президент США Дональд Трамп в среду встретился за ужином с президентом Польши Анджеем Дудой. Во время встречи они обсудили войны в Украине и на Ближнем Востоке, а также расходы НАТО. Об этом пишет Politico.

Известно, что ужин длился два с половиной часа и состоялся в апартаментах бывшего президента США в Трамп-Тауэр, где он остался во время участия в судебном процессе над ним в Нью-Йорке.

"Мы провели вместе четыре замечательных года. Возможно, нам придется повторить это снова", - отметил Трамп для журналистов перед ужином, придя вместе с Дудой.

Видео дня

В издании отмечают, несмотря на то, что Трамп должен лично присутствовать на судебном процессе, во время него делается перерыв каждую среду на время судебного разбирательства, которое, скорее всего, будет длиться около шести недель.

"Кампания Трампа предоставила мало информации о встрече, но заявила, что они обсудили предложение Дуды к странам НАТО увеличить свои расходы на оборону до 3 процентов от валового внутреннего продукта - позицию, которую польский президент также изложил в своей статье в газете The Washington Post в прошлом месяце. В статье Дуда утверждал, что "империалистические амбиции России и агрессивный ревизионизм толкают Москву к прямой конфронтации с НАТО" и что НАТО должно быть готово ответить на эту угрозу", - добавили в сообщении.

В свою очередь Трамп отказался взять на себя обязанности по защите НАТО и заявил, что будет аргументировать свою поддержку тем, будут ли страны альянса тратить на оборону не менее 2% своего валового внутреннего продукта.

Также в кампании Трампа отметили, что политики обсуждали войну в Украине и конфликт между Израилем и ХАМАСом.

В Politico пишут, что между Трампом и Дудой уже давно хорошие отношения. Однажды польский лидер предложил назвать военную базу в Польше "Форт Трамп" и посещал Белый дом в 2020 году во время того, как Трамп был "в разгаре своей предвыборной кампании".

"Но Дуда, срок полномочий которого истекает в 2025 году, подталкивал администрацию Байдена к оказанию большей помощи Украине, которая граничит с Польшей. Эта позиция потенциально ставит его в конфликт с Трампом, который назвал вторжение российского президента Владимира Путина в Украину "гениальным" и "сообразительным"", - отмечают в материале.

В издании напомнили, что в прошлом месяце премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Анджей Дуда встречались с нынешним лидером США Джо Байденом, чтобы обсудить предоставление необходимого вооружения для Украины. Несмотря на то, что консерватор Дуда и правоцентрист Туск находятся в разгаре политической вражды в своей стране, они все же приехали в Вашингтон, чтобы надавить на Белый дом и Конгресс с требованием поддержать Киев во время продолжающейся войны с РФ.

Позиция Трампа относительно войны в Украине

Ранее экс-посол США в ЕС Гордон Сондленд заявил, что Дональд Трамп не против военной помощи Украине. По его словам, бывший президент блокирует пакет поддержки, который предложил Белый дом, по предвыборным причинам.

"К сожалению, это был предвыборный гамбит, чтобы сделать некоторых его сторонников счастливыми", - объяснил Сондленд.

Также сообщалось, что республиканцы доверяют мнению Трампа о войне в Украине вдвое больше, чем другим новостям или правительственным источникам. Так, опрос CBS News показал, что 79% республиканцев доверяют Трампу в получении информации о войне в Украине. Далее наибольшим доверием среди представителей партии пользуется Пентагон, а именно 60%.

Вас также могут заинтересовать новости: