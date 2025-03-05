Нет никаких очевидных оснований для цифры Трампа "350 миллиардов долларов".

Президент Дональд Трамп во время своей речи снова повторил ложное утверждение о том, что США потратили $350 млрд на поддержку обороны Украины, в то время как Европа предоставила всего $100 млрд помощи.

Как пишет CNN, это не совсем верно, поскольку по подсчетам Кильского института мировой экономики, немецкого аналитического центра, который внимательно отслеживает помощь Украине во время войны, Евросоюз и отдельные европейские страны в совокупности выделили Украине гораздо больше военной, финансовой и гуманитарной помощи с начала войны и до декабря 2024 года (около $263 млрд), чем выделили США (около $126 млрд).

Издание отметило, что у США было небольшое преимущество в одной конкретной категории выделенной военной помощи - около $68 млрд по сравнению с примерно $66 млрд из Европы. "Но даже это не было близко к гигантской пропасти, описанной Трампом", - написало издание.

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Журналисты отметили, что можно получить разные итоговые суммы, используя разные методики подсчета, но нет никаких очевидных оснований для цифры Трампа "350 миллиардов долларов". Генеральный инспектор правительства США, курирующий помощь Украине, сообщил на своем сайте, что США выделили почти $183 млрд на помощь Украине до декабря 2024 года, включая около $83 млрд фактически выплаченных - и это включает финансирование, потраченное в США или других странах, кроме Украины.

Помощь США

В понедельник президент США Дональд Трамп приказал приостановить предоставление военной помощи Украине, ранее объявленной предыдущей администрацией Джо Байдена.

4 марта президент Украины Владимир Зеленский поручил руководителям различных ведомств получить от США официальную информацию о судьбе военной помощи для Украины.

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