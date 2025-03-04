Вэнс заявил, что сделка по добыче полезных ископаемых все еще возможна.

Вопрос о мире в Украине можно будет поставить на повестку дня в США только тогда, когда Киев будет готов вести добросовестные переговоры. Это условие является обязательным и для возобновления американской помощи Украине.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время общения с журналистами на Капитолийском холме, сообщает CNN.

По его словам, на данный момент украинское правительство якобы не смогло или не захотело вести переговоры о завершении войны.

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"Русские не могут продолжать это вечно. Украинцы не могут продолжать это вечно. И, что самое главное, США не могут продолжать это вечно. Послушайте, есть много деталей, которые нужно проработать. Есть много вопросов о территориях и обо всем остальном. Мы хотим вести этот разговор. Мы не говорим, что привержены какому-то одному пути или другому. Мы просто говорим, что невозможно даже поставить вопрос о мире на повестку дня, если украинцы не готовы вести переговоры добросовестно. А на данный момент они не смогли или не захотели этого делать. Надеюсь, это изменится", - сказал Джей Ди Вэнс.

Также вице-президент США добавил, что для восстановления помощи Украина должна сесть за стол переговоров. Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп по-прежнему привержен сделке по редким полезным ископаемым.

"Поэтому важно, чтобы все сели за стол переговоров. И президент пытается послать очень четкий сигнал: украинцы должны сесть за стол переговоров и начать договариваться с президентом Трампом о сделке по полезным ископаемым", - заявил Джей Ди Вэнс.

Кроме того, вице-президент США считает, что сделка по добыче полезных ископаемых все еще возможна. Он намекнул, что следующий шаг должна сделать Украина:

"Безусловно, да. И я думаю, что президент все еще привержен сделке. Я думаю, мы услышали несколько положительных моментов, но пока, конечно, не получили подписи от наших друзей в Украине".

США приостановили помощь Украине - важные новости

Ранее высокопоставленный представитель американской администрации рассказал в комментарии для The Wall Street Journal, почему США приостановили помощь Украине. По его словам, президент США Дональд Трамп был в ярости из-за слов украинского президента Владимира Зеленского о том, что до завершения войны еще очень далеко.

Кроме того, старший советник президента США Джейсон Миллер заявил, что решение приостановить помощь Украине является тактикой Трампа по отношению к Зеленскому. По словам Миллера, Трамп ведет себя агрессивно, чтобы заставить Зеленского согласиться на сделку, которая остановит войну.

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