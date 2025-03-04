Президент подчеркнул, что Украина и Америка заслуживают уважительного диалога, четкой позиции друг друга.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил руководителям различных ведомств получить от США официальную информацию о судьбе военной помощи для Украины.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам в Telegram.

В частности, как подчеркнул президент, сегодня у многих один вопрос: "что будет дальше с помощью от Америки?"

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"Я поручил министру обороны Украины, руководителям наших разведок, дипломатам связаться со своими соответчиками в Соединенных Штатах Америки и получить официальную информацию. Люди не должны догадываться. Украина и Америка заслуживают уважительного диалога, четкой позиции друг друга. Особенно, когда речь идет о защите жизней во время полномасштабной войны", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что в Украине не одну неделю получали различные сигналы, и уже был прецедент остановки помощи.

"Была остановка гуманитарной помощи, энергетической. Также была уже и остановка военной помощи - в конце января, но тогда все удалось быстро восстановить. Мы видели риски. Поэтому наши службы - и военные, и специальные службы - успели наработать алгоритмы действий при любом развитии ситуации. Сейчас не 22-й год. Сейчас наша устойчивость выше. Мы имеем средства защиты. Но для нас важны нормальные, партнерские отношения с Америкой для реального окончания войны. Никто из нас не хочет бесконечной войны", - подчеркнул Зеленский.

Как отметил глава государства, Украина всегда будет благодарна Америке за всю ту поддержку, которая предоставлялась и предоставляется, и которая работает на сохранение на сегодня уже довольно хрупких основ безопасности в Европе.

"Это же не просто о нашей стране. Это обо всех в Европе. Мы стремимся к конструктивному сотрудничеству. Партнерских отношений. О том, что произошло в Белом доме вместо наших переговоров, можно только сожалеть. Но надо находить силу идти дальше, уважать друг друга, как мы всегда уважаем Америку, Европу, всех партнеров, и вместе делать все, чтобы приблизить мир. И я благодарю всех, кто Украину в этом поддерживает", - сообщил президент.

Что известно о приостановлении военной помощи

По сообщениям в СМИ, президент США Дональд Трамп приказал приостановить предоставление военной помощи Украине, ранее объявленной предыдущей администрацией Джо Байдена.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что вопрос о мире в Украине можно будет поставить на повестку дня в США только тогда, когда Киев будет готов вести добросовестные переговоры. Это условие является обязательным и для возобновления американской помощи Украине.

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