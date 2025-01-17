В пятницу, 17 января, новоизбранный президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин провели телефонный разговор, сообщает Xinhua.
Детали разговора лидеров двух стран пока не разглашаются.
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Лидеры США и Китая провели телефонный разговор.
В пятницу, 17 января, новоизбранный президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин провели телефонный разговор, сообщает Xinhua.
Детали разговора лидеров двух стран пока не разглашаются.
Новость дополняется...