Владислав Григорьев

Лидеры США и Китая провели телефонный разговор.

В пятницу, 17 января, новоизбранный президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин провели телефонный разговор, сообщает Xinhua.

Детали разговора лидеров двух стран пока не разглашаются.

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