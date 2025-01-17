Си Цзиньпин отклонил приглашение на инаугурацию Трампа: отправит вице-президента

Участие Ханя Чжэна в этом мероприятии, как считается, является "оливковой ветвью" для новой администрации США.

Лидер Китая Си Цзиньпин пропустит инаугурацию Дональда Трампа. Вместо него прибудет вице-президент КНР Хань Чжэн, сообщило Министерство иностранных дел страны.

В заявлении неназванного представителя МИД указано:

"Китай хочет стабильных, здоровых и устойчивых отношений с США и готов работать с новым американским правительством, чтобы найти правильный путь для двух стран, чтобы найти взаимопонимание друг с другом".

Это решение положило конец спекуляциям относительно участия Китая в инаугурации. В декабре телеканал CBS сообщал, что Трамп пригласил Си принять участие в церемонии, что было бы исторически необычным.

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Инаугурации президентов США обычно посещают американские законодатели, общественность и послы других стран. По данным Госдепартамента, иностранные главы государств не присутствовали на таких мероприятиях по крайней мере с 1874 года.

Однако вторая инаугурация Трампа уже выходит за пределы привычной традиции. Например, участие в ней подтвердил министр иностранных дел Японии Такеши Ивая.

Делегации из Китая и Тайваня

Во время предыдущей инаугурации президента США в 2021 году Китай представлял тогдашний посол в США Цуй Тянкай. На этот раз участие Ханя Чжэна, как считается, является "оливковой ветвью" (символ примирения - УНИАН) для новой администрации, пишет Bloomberg.

С другой стороны, Китай также будет следить за делегацией Тайваня. Учитывая чувствительность статуса острова, Тайвань обычно отправляет на такие мероприятия представителей местного уровня. На этот раз остров представит группа из восьми законодателей, возглавляемая спикером парламента Ханом Куо-ю.

В 2021 году тайваньскую делегацию впервые за десятилетие возглавило официальное лицо, тогдашний представитель Тайваня в США Сяо Бихим.

Отношения между США и Китаем остаются напряженными из-за торговли, ситуации в Южно-Китайском море и других геополитических вопросов. В предвыборной кампании Трамп заявлял о возможности введения пошлин до 60% на китайские товары, что, по оценкам Bloomberg Economics, может существенно подорвать торговые связи между двумя крупнейшими экономиками мира.

Инаугурация Трампа - последние новости

Церемония инаугурации Дональда Трампа состоится 20 января. Ранее Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, поедет ли на инаугурацию Трампа без приглашения.

Сообщалось, что инаугурация Дональда Трампа 20 января может похвастаться небольшим списком европейских гостей, единственным лично приглашенным главой государства стала премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

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