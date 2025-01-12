Аналитики считают, что Китай не просто так стал проявлять большую военную активность.

Китай стал чаще открыто и скрыто демонстрировать свою силу прямо перед инаугурацией новоизбранного президента США Дональда Трампа. В частности, Пекин усиливает давление на союзников Вашингтона и участвует в гибридной войне в киберпространстве, сообщает Business Insider.

Отмечается, что за последние несколько месяцев в Китае начали проводить испытания предполагаемых боевых самолетов нового поколения, ВМС Пекина спустили на воду новые военные корабли, а китайские военные впервые имитировали морскую блокаду Японии и провели масштабные учения вблизи Тайваня.

Помимо этого США обвинили китайских хакеров в крупных взломах Министерства финансов и телекоммуникационных компаний, добавили в издании. Также в Вашингтоне подозревают, что КНР может быть причастна к повреждению критически важной подводной инфраструктуры.

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Некоторые подобные действия могут быть частью долгосрочной стратегии Пекина, которая направлена на сдерживание внешней поддержки Тайваня, заявил журналистам старший научный сотрудник проекта China Power Project в Центре стратегических и международных исследований Мэтью Фунайоле.

В издании напомнили, что в декабре, по данным Тайваня, Китай развернул около 90 кораблей ВМС и береговой охраны вокруг страны и южных японских островов. Интересно то, что Пекин не объявлял о таких учениях заранее.

Кроме того, в Тайване зафиксировали более 60 вторжений в свою идентификационную зону ПВО. Тайбэй говорил о том, что китайские силы имитировали нападения на иностранные суда и нарушали навигацию других, подчеркнули в издании.

Эти учения стали крупнейшими для Китая со времен кризиса в Тайваньском проливе 1996 года. Они последовали за визитом президента Тайваня Лая Циндэ к нескольким тихоокеанским партнерам, отметили в издании.

Старший научный сотрудник по вопросам обороны и политики национальной безопасности Американского института предпринимательства Жизель Доннелли уверена, что время проведения этих учений "более чем случайно". По ее словам, более вероятно то, что российский диктатор Владимир Путин в последнее время пытается оказать как можно большее давление на Украину перед вступлением Трампа в должность.

Доннелли объяснила, что китайское руководство, вероятнее всего, проводило масштабные военные учения для того, чтобы получить раннее представление о подходе администрации будущего президента США к американо-китайской политике.

В декабре Китай также проводил военные учения в проливе Мияко, которые напоминали морскую блокаду. Незадолго до конца 2024 года в Пекине объявили, что военно-воздушные и военно-морские силы КНР проводят патрулирование в боевой готовности вокруг отмели Скарборо, добавили в издании.

Помимо учений Китай наращивает производство оружия. Например, в ноябре на авиасалоне в Чжухае были представлены новейшие самолеты, включая стелс-истребитель J-35A. Уже в следующем месяце были замечены прототипы самолетов следующего поколения. В Пентагоне говорили о том, что Пекин разрабатывает новые стелс-бомбардировщики средней и большой дальности для нанесения ударов по региональным и глобальным целям, напомнили в издании.

Кроме того, Китай спустил на воду военный корабль CNS Sichuan, который является первым китайским судном типа 076. Также это самое большое в мире десантное судно.

За последние два месяца Китай продемонстрировал свои возможности и предпринял действия, которые представляют собой потенциальные вызовы для США, их союзников и партнеров. Эти проблемы будут стоять перед будущей администрацией Трампа, считают в издании.

Китай и США - важные новости

Ранее УНИАН сообщал, что председатель КНР Си Цзиньпин не планирует присутствовать на инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. Как пишет Financial Times, вместо него на церемонии будет присутствовать высокопоставленный чиновник.

Кроме того, Китай ввел санкции против 28 американских компаний. Ограничения введены якобы за поставки и продажу оружия Тайваню.

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