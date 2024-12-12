Трамп пригласил Си Цзиньпина в США на свою инаугурацию, - CBS News

Помимо Си Цзиньпина на инаугурацию могли пригласить Виктора Орбана.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп пригласил главу Китая Си Цзиньпина в Вашингтон на свою инаугурацию, которая состоится 20 января. Пока неизвестно, принял ли лидер КНР приглашение, сообщает CBS News с ссылкой на анонимные источники.

Отмечается, что Си Цзиньпин получил приглашение еще в начале ноября. В посольстве Китая в США отказались давать комментарий по этой теме.

В издании поделились, что некоторые лица из будущей администрации Трампа приглашают на инаугурацию лидеров других стран. Источники рассказали журналистам, что одним из них может быть премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, но он все еще думает над предложением посетить церемонию.

Видео дня

"Мировые лидеры выстраиваются в очередь, чтобы встретиться с президентом Трампом, потому что они знают, что он скоро вернется к власти и восстановит мир во всем мире с помощью американской силы", - заявила пресс-секретарь переходного периода Трампа Кэролайн Ливитт.

Журналисты напомнили, что на инаугурации в США обычно приглашают послов и других дипломатов, но не главы других стран. Они подчеркнули, что в истории Штатов еще ни разу на подобных церемониях не присутствовали иностранные лидеры.

Кроме того, члены ближайшего окружения Трампа резко критиковали правительство Китая, включая сенатора Марко Рубио, которого республиканец выбрал на пост госсекретаря и нового советника по национальной безопасности Майка Уолтца, добавили в издании.

Дональд Трамп - последние новости

Ранее американский сенатор от штата Кентукки, республиканец Митч Макконнелл раскритиковал позицию нового президента США Дональда Трампа по помощи Украине. Он не знает, будут ли Штаты тратить больше денег на военную помощь Украине в будущем.

Кроме того, в Reuters писали, что Трамп планирует в день вступления в должность издать более 25 указов и директив. Байден в свой первый день в должности президента издал 17 указов, большая часть которых прекращала действия распоряжений предшественника.

Вас также могут заинтересовать новости: