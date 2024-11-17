Во время встречи президенты США и Китая провели "откровенный" обмен мнениями о сотрудничестве стран.

Президент Китая Си Цзиньпин сообщил своему американскому коллеге Джо Байдену, что его страна будет сотрудничать с новой администрацией Дональда Трампа, чтобы урегулировать разногласия в отношениях между США и Китаем, пишет Financial Times.

Известно, что лидеры стран встретились во время форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Лиме (Перу). В своем вступительном слове перед частной встречей с Байденом Си отметил, что в течение последних четырех лет отношения между США и Китаем претерпели "взлеты и падения", однако в целом остаются "стабильными".

"Китай готов работать с новой администрацией США над поддержанием связи, расширением сотрудничества и преодолением разногласий. ... на благо двух народов", - подчеркнул Цзиньпин.

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В то же время Байден подчеркнул, что американо-китайские отношения являются важнейшим "альянсом" в мире, однако затем исправился и сказал, что это просто "важнейшие отношения".

"Наши две страны не могут допустить, чтобы эта конкуренция переросла в конфликт ... За последние четыре года, я думаю, мы доказали, что эти отношения возможны", - добавил Байден.

В FT напомнили, что отношения между США и Китаем ухудшились в течение последних четырех лет, особенно после того, как тогдашний спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань в 2022 году. Также в прошлом году над США пролетел китайский шпионский воздушный шар. После того отношения стали более стабильными, однако страны все равно остаются напряженными по многим вопросам.

В свою очередь советник по национальной безопасности США Джейк Салливан отметил, что президенты провели "откровенный" обмен мнениями о сотрудничестве, а также обсудили борьбу с наркотиками и поддержку Китаем оборонно-промышленной базы России.

Также Салливан добавил, что Байден и Си достигли важной договоренности о "необходимости сохранения человеческого контроля над решением о применении ядерного оружия". По его словам, это было впервые, когда Китай взял на себя такое обязательство.

"Сегодня мы создали нечто значимое. Это не конец пути, но это начало того, что, как мы надеемся, может быть продолжено", - заверил советник.

Китай и США - последние новости

Как писал УНИАН, власти Китая потратили десятки миллиардов долларов на создание морских комплексов в Южно-Китайском море и на Хайнане. По словам экспертов The Washington Post, это может свидетельствовать о планах лидера КНР напасть на Тайвань. Таким образом эта военная инфраструктура может помочь Китаю победить США и союзников, если они попытаются помешать нападению Пекина на Тайвань.

В то же время издание Financial Times сообщило, что санкции Китая ударили по компании из США, которая поставляет беспилотники в Украину. В частности с такими проблемами столкнулась компания Skydio, поэтому ей пришлось быстро искать альтернативы.

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