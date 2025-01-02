Ограничения введены якобы за поставки и продажу оружия Тайваню.

В четверг, 2 января, Министерство торговли Китая ввело экспортные санкции против 28 американских компаний. Об этом сообщает The New York Times.

Среди компаний, которые попали под ограничения, - "Локхед Мартин", "Боинг Дефенс" и "Дженерал Динамикс".

Как пояснили в правительстве Китая, мера направлена на "защиту национальной безопасности и интересов".

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В частности, запрещаются экспортные операции с товарами двойного назначения в отношении подсанкционных компаний.

В то же время Пекин включил 10 компаний в "список ненадежных организаций", связанных с продажей оружия Тайваню. Отныне им запрещено вести любой бизнес в Китае, а их руководителям - въезжать или проживать в КНР.

Отношения США и Китая - последние новости

Как сообщал УНИАН, хакеры из Китая взломали офис по санкциям Минфина США. По информации The Washington Post, этот офис - один из самых мощных инструментов, имеющихся в распоряжении США для достижения целей нацбезопасности.

Как отметило издание, серия взломов американских агентств может усилить напряжение между Вашингтоном и Пекином после вступления Дональда Трампа в должность президента США.

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