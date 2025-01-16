Как заявил Игорь Романенко, Путин отверг "план мира" и поднимает градус своих требований к Трампу.

Команда избранного президента США Дональда Трампа постепенно видит, что российский диктатор Владимир Путин понимает только силу, и что эту силу надо проявлять. Такое мнение в эфире "Украинского Радио" высказал генерал-лейтенант в отставке, заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010) Игорь Романенко.

"В этой команде происходит трансформация взглядов. Там уже о сутках или нескольких днях (необходимых для завершения войны в Украине - УНИАН) речь не идет. Есть понимание, что в лучшем виде эта ситуация где-то на полгода. Они понимают, что Путин отверг "план мира" и поднимает градус своих требований к Трампу. И эта команда постепенно видит, что Путин понимает только силу и эту силу надо проявлять. Мы видим, что санкции по нефти и газу усиливаются. Байден годами это не делал", - отметил генерал.

Вне зависимости от этого, Украине необходимо "решать свои вопросы в собственных интересах", акцентировал Романенко:

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"Безусловно, развивать свой оборонно-промышленный комплекс, в том числе использовать территории наших союзников и совместные предприятия. И здесь, я бы сказал, есть прорыв, по сравнению с тем, как западные союзники вели себя до начала войны. Сейчас у нас большое продвижение вперед и по дронам, и по радиолокационной борьбе. А они не хотят отставать. Поэтому осторожно, но вкладывают средства в совместные предприятия и производство".

На данный момент, по его словам, украинские предприятия закрывают максимум на 20% потребности Сил обороны по оружию и технике: "То есть здесь еще очень большой объем работы для расширения. И свое - это свое".

Трамп дает России полгода - мнение

Напомним, управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний в интервью УНИАН высказывал мнение, что шансы вернуть территории в границах 1991 года для Украины возрастают с каждым днем. По его словам, Дональд Трамп загоняет россиян в угол и практически дает РФ полгода на исправление ситуации.

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