Президент США считает, что доступ к секретной информации для этих лиц "больше не отвечает национальным интересам".

Президент США Дональд Трамп лишил доступа к секретной информации чиновников предыдущей администрации Соединенных Штатов, в частности бывшего вице-президента Камалу Гаррис, экс-госсекретарей Энтони Блинкена и Хиллари Клинтон и других демократов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий меморандум.

Как отметил Трамп, доступ к секретной информации для этих лиц "больше не отвечает национальным интересам".

В списке тех, на кого президент США наложил ограничения, также бывшая представительница республиканцев и Сената Лиз Чейни, экс-советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, эксперт Фиона Гилл, юрист по нацбезопасности Марк Заид, бывший депутат-республиканец и критик Трампа Адам Кинзингер.

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Издание отмечает, что этот шаг хоть и может и не иметь немедленного влияния, однако "это еще один признак растущего политического раскола в Вашингтоне, поскольку Трамп стремится отомстить своим очевидным врагам".

Также Reuters напоминает, что Трамп уже отменил доступ к данным разведки США для предыдущего президента Джо Байдена. Отмечается, что бывшие президенты США традиционно получали брифинги от разведки, чтобы иметь возможность консультировать действующих президентов по национальной безопасности и внешней политике.

В 2021 году Байден тоже отменил разрешение безопасности для Трампа, который тогда был бывшим президентом.

Политика Трампа в отношении предыдущей администрации США: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, в феврале Трамп аннулировал допуск Байдена к секретной информации. По мнению президента США, Байдену "нет необходимости продолжать получать доступ к секретной информации". "Поэтому мы немедленно отзываем допуски Джо Байдена к секретной информации и прекращаем его ежедневные разведывательные брифинги", - заявил Трамп.

Также недавно президент США объявил недействительными помилования, подписанные Байденом в конце его каденции, мол, причина в том, что они были сделаны с помощью Autopen - автоматического устройства, воспроизводящего подпись. Трамп уверен, что Байден "не подписывал их, но, что важнее, он о них ничего не знал".

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