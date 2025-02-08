Бывшие президенты традиционно получают некоторые брифинги по разведке даже после того, как они покидают свой пост.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он отзывает доступ бывшего президента Джо Байдена к правительственным секретам и прекращает его ежедневные брифинги по разведке. Об этом Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social, сообщает Associated Press.

"Джо Байдену нет необходимости продолжать получать доступ к секретной информации. Поэтому мы немедленно отзываем допуски Джо Байдена к секретной информации и прекращаем его ежедневные разведывательные брифинги", — написал Трамп.

В своем посте о Байдене Трамп сослался на прошлогодний отчет специального прокурора Роберта Хура, заявив: "Отчет Хура показал, что Байден страдает "плохой памятью" и даже в "лучшие годы" ему нельзя доверять конфиденциальную информацию".

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Трамп также напомнил, что Байден во время своего президентского срока дал указание не допустить Трампа к сведениям о национальной безопасности.

"Он создал этот прецедент в 2021 году, когда поручил разведывательному сообществу не допустить 45-го президента США (меня!) к информации о национальной безопасности, любезность, оказанная бывшим президентам", - подчеркнул Трамп.

Бывшие президенты традиционно получают некоторые брифинги по разведке даже после того, как они покидают свой пост.

Однако в 2021 году, вскоре после вступления в должность, Байден сказал CBS, что, по его мнению, Трамп не должен иметь доступ к брифингам разведки из-за его "неустойчивого поведения" и опасений, что он может поделиться информацией.

"Какая ценность в предоставлении ему брифинга разведки? Какое влияние он вообще оказывает, кроме того, что он может оступиться и что-то сказать?" — сказал тогда Байден.

Дональд Трамп - заявления

Ранее Трамп заявил, что во время второго президентского срока намерен продолжать поддерживать отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Также ранее Трамп заявил, что на следующей неделе может состояться его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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