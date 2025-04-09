Огрызко прокомментировал выступление президента США, в котором тот рассказал, как перед ним унижаются мировые лидеры.

Несмотря на проявления пренебрежения к миру в риторике президента США Дональда Трампа, Украина все же должна считаться с политикой новой администрации Соединенных Штатов, считает украинский дипломат, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко. Об этом он сказал в комментарии hromadske.

Комментируя высказывание Трампа на Национальном республиканском комитете Конгресса о том, что лидеры стран, пострадавших от пошлин, "целуют его в зад", Огрызко отметил, что риторика президента США свидетельствует о пренебрежении к остальному миру, а не об изменении принципов и языка дипломатии.

"Здесь не о дипломатии, здесь о культуре. Это просто говорит о том, чего в межгосударственных отношениях быть по определению не может", - сказал Огрызко.

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По его мнению, Украина должна держать надлежащий уровень стандартов и "не опускаться до таких вещей", а также адаптироваться под политику новой администрации США.

"Мы к этому обречены. И очевидно, что мы должны на это реагировать. Но реагировать разумно, спокойно и учитывать, что эта политика, кстати, не всем нравится и в США. Показательно, что группа республиканцев в Сенате поддерживает проект резолюции, которой осуждают внедрение администрацией Трампа вводить таможенные тарифы. Так что это вовсе не означает, что все то, что сейчас делается, раз и навсегда", - выразил уверенность дипломат.

Огрызко призвал подождать и посмотреть на последствия мер, введенных Трмапом, для самой Америки:

"Потому что если тот же Трамп своей бессмысленной тарифной политикой сам себя уже наказал на 500 миллионов долларов, то хотя бы это, наверное, должно привести его в чувство".

Трамп заявил, что мировые лидеры "целуют его в зад"

Как сообщал ранее УНИАН, накануне Трамп похвастался, как иностранные лидеры унижаются перед ним, чтобы избежать пошлин. Он рассказал, что руководители стран звонят ему и подхалимничают перед ним, чтобы уговорить его отменить пошлины.

"Я говорю вам, эти страны звонят нам, целуют меня в зад. Они ужас как хотят эту сделку. "Пожалуйста, пожалуйста, сэр, давайте заключим сделку. Я сделаю все, что угодно, сэр", - заявил Трамп.

При этом, отвечая на критику пошлин, Трамп заявил, что США зарабатывают на них почти 2 млрд долларов в день.

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