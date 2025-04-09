Администрация Трампа восстановит часть отмененных программ иностранной помощи, - Reuters

Администрация Трампа решила не восстанавливать помощь Афганистану и Йемену.

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о восстановлении как минимум шести недавно отмененных программ экстренной продовольственной помощи. Об этом Reuters сообщили шесть источников, знакомых с ходом обсуждений.

Отмечается, что исполняющий обязанности заместителя администратора USAID Джереми Льюин в своем внутреннем электронном письме попросил сотрудников отменить решение о прекращении финансирования. Источники уточнили, что он попросил восстановить финансирование Всемирной продовольственной программы в Ливане, Сирии, Сомали, Иордании, Ираке и Эквадоре.

Также администрация Трампа восстановила четыре премии Международной организации по миграции в Тихоокеанском регионе, заявили в агентстве. Источники рассказали журналистам, что решение о восстановлении части помощи от США было принято под давлением Конгресса.

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Журналисты напомнили, что США отменили программы помощи более чем десятку стран, включая Афганистан, Йемен, Сомали и Сирию, на общую сумму свыше 1,3 миллиарда долларов. По данным правозащитной группы Stand Up For Aid, контракты Всемирной продовольственной программы ООН, отмененные по распоряжению Льюина в минувшие выходные для Ливана, Сирии, Сомали и Иордании, составили более 463 миллионов долларов.

Более того, многие программы были отменены госсекретарем США Марко Рубио в рамках первого раунда сокращений программ иностранной помощи. В Госдепартаменте США заявили журналистам, что это не является окончательным решением.

США объявили о закрытии 83% программ USAID

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон официально закрывает 83% программ USAID. Он добавил, что после консультаций с Конгрессом остальные программы должны передать Госдепартаменту для более эффективного администрирования.

"На 5200 контрактов, которые сейчас отменяются, были потрачены десятки миллиардов долларов способом, который не служил (а в некоторых случаях даже вредил) основным национальным интересам США", - объяснил Рубио.

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