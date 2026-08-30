Директор ЦРУ предложил провести встречу Трампа, Зеленского и Путина, - Axios

Рэтклифф выяснял, смогут ли руководители российских спецслужб помочь убедить Путина возобновить переговоры с Украиной.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время своего визита в Москву предложил провести трехстороннюю встречу между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным в попытке положить конец войне. Об этом пишет Axios, ссылаясь на свои источники.

Во вторник Рэтклифф совершил тайную поездку в Москву и встретился со своими российскими коллегами: главой СВР Сергеем Нарышкиным и директором ФСБ Александром Бортниковым. Как отмечает издание, это был первый случай, когда Рэтклифф лично участвовал в дипломатических усилиях по завершению войны между Россией и Украиной.

"По словам источников, визит Рэтклиффа отчасти был направлен на выяснение того, смогут ли руководители российских спецслужб помочь убедить Путина возобновить переговоры с Украиной при посредничестве США", - отмечает Axios.

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Также сообщается, что в пятницу американские чиновники сообщили президенту Украины о переговорах Рэтклиффа в Москве и предложении о проведении трехстороннего саммита.

Источники издания также отмечают, что американские чиновники сообщили Зеленскому, что Рэтклифф также обсуждал в Москве возможность возобновления мирных переговоров.

Газета New York Times ранее сообщила, что Рэтклифф дал Бортникову "мрачную оценку" состояния войны и призвал Россию заключить сделку до того, как ситуация ухудшится.

В результате, по данным источников Axios, Рэтклифф пришел к выводу, что Бортников – конструктивный игрок, который может помочь возобновить дипломатические усилия.

Путин не намерен останавливаться

Как отмечают аналитики, хотя Россия сталкивается со все большими трудностями - ее войска медленнее продвигаются на фронте, расходы на войну растут, а украинские дальнобойные удары все чаще достигают российской территории - но Путин не демонстрирует готовности отказаться от борьбы.

В то же время украинские чиновники крайне скептически относятся к намерениям Путина и заявляют, что РФ планирует эскалацию войны.

Как заявил заместитель главы ОП Павел Палиса, российские генералы получили задание подготовить несколько сценариев наступления на севере Украины, в частности, на Киев и Чернигов.

Он также заявил, что РФ планирует создать буферную зону в Харьковской, Сумской и Черниговской областях на глубину до 20 километров и с возможностью её дальнейшего расширения.

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