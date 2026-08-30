Пресс-секретарь Путина заявил, что Украина якобы "не хочет заниматься вопросами урегулирования" войны.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что саммит между Владимиром Путиным, президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом возможно провести, но только для фиксации договоренностей. Его слова цитируют росСМИ.

Песков добавил, что договоренности по Украине не могут быть "примитивной сделкой".

"Это сложный процесс из огромного количества деталей", - сказал он.

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Также пресс-секретарь Путина заявил, что Украина якобы "не хочет заниматься вопросами урегулирования" войны.

Возможная встреча Трампа, Зеленского и Путина

Ранее Axios со ссылкой на источники писало, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время своего визита в Москву предложил провести трехстороннюю встречу между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

По словам источников издания, визит Рэтклиффа отчасти был направлен на выяснение того, смогут ли руководители российских спецслужб помочь убедить Путина возобновить переговоры с Украиной при посредничестве США.

Кроме того, в издании сообщили, что в пятницу американские чиновники рассказали президенту Украины о переговорах Рэтклиффа в Москве и предложении провести трехсторонний саммит. Источники издания также отметили, что американские чиновники сообщили Зеленскому, что Рэтклифф обсуждал в Москве возможность возобновить мирные переговоры.

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