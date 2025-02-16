По данным издания, перед этим представители трех стран согласуют все детали.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может встретиться с кремлевским правителем Путиным в Саудовской Аравии уже до конца февраля.

Как пишет издание Newsweek, на этой неделе официальные представители США, Украины и Российской Федерации проведут встречу, чтобы "согласовать последние детали". Последний раз Трамп и Путин встречались еще в 2019 году, на полях саммита G20 в Японии.

Директор Евразийского центра Карнеги Александр Габуев в интервью CNN сказал, что не удивится, если встреча состоится до конца месяца. По его словам, такой подход к переговорам не является традиционным для американской внешней политики, когда лидеры дают благословение ранее согласованным вопросам:

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"На этот раз россияне очень хотят, чтобы встреча состоялась без сценария, в очень широких рамках, которые были согласованы. И, как им кажется, этого хочет и президент Трамп".

Переговоры в Саудовской Аравии

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе американский лидер Дональд Трамп анонсировал встречу представителей Штатов, Украины и Российской Федерации. По данным российских СМИ, она состоится уже 18 февраля.

В то же время госсекретарь Марко Рубио, который посетит Саудовскую Аравию вместе с советником Трампа по нацбезопасности Майклом Волтцом и его посланником на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом, заявил, что "настоящие переговоры" еще не начались.

Известно, что у президента Украины Владимира Зеленского запланирован визит в Саудовскую Аравию. Он заявлял, что не планирует там встреч с россиянами и американцами.

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