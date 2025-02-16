Встреча будет проходить в Эр-Рияде.

Американская и российская стороны встретятся в столице Саудовской Аравии, чтобы обсудить прекращение войны в Украине, уже во вторник.

Об этом пишет российская газета "Коммерсант", ссылаясь на собственные источники. По ее данным, встреча состоится в Эр-Рияде 18 февраля. Деталей относительно состава российской делегации издание не сообщает, однако в сети писали, что министерство иностранных дел готовит визит Сергея Лаврова.

Как известно, Соединенные Штаты Америки могут представлять государственный секретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

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Переговоры в Саудовской Аравии

Напомним, ранее президент Дональд Трамп анонсировал встречу высокопоставленных чиновников США, Украины и России в Саудовской Аравии. Он отметил, что лидеров стран на ней не будет.

Детали относительно состава делегаций и конкретной даты встречи не разглашали, однако СМИ сообщали, что РФ могут представлять помощник президента Юрий Ушаков и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Как сообщал УНИАН, в Саудовской Аравии заявляли, что готовы принять президента США Дональда Трампа и кремлевского правителя Путина.

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