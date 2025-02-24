Европа ищет способ защитить себя от угроз со стороны России без помощи Трампа, - NYT

Администрация Трампа неоднократно давала понять своим европейским партнерам, что присутствие США в регионе может сократиться.

Европейские лидеры пытаются понять, как заполнить потенциальную пустоту в поддержке Украины и в сфере континентальной безопасности в целом, пока Белый дом во главе с президентом США Дональдом Трампом постепенно уменьшает свое присутствие на континенте. В это же время растет угроза со стороны России, пишет The New York Times.

Отмечается, что сегодня, 24 февраля, наступила третья годовщина со дня полномасштабного вторжения РФ в Украину. В знак поддержки в Киев съехались высокопоставленные европейские чиновники.

Также министры иностранных дел европейских стран соберутся в Брюсселе, где, как ожидается, будет обсуждаться вопрос поддержки Украины в рамках следующего пакета помощи, поделились в издании. Два чиновника, которые знакомы с ходом обсуждений, рассказали журналистам, что Европа планирует выделить более 20 миллиардов евро на помощь Киеву.

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Помимо этого европейские лидеры рассматривают перспективу отправки миротворческих войск в Украину после завершения боевых действий. По словам чиновников, они будут выполнять роль сил "успокоения".

Кроме того, европейские лидеры планируют обсудить, как увеличить военные расходы в целом, добавили в издании. Ожидается, что проект будущего европейской обороны будет предложен Европейской комиссией в середине марта.

В издании подчеркнули, что сейчас неясно, собираются ли США сокращать военные расходы в Европе. Тем не менее европейские лидеры уже готовятся к такому сценарию. Они обеспокоены тем, что Штаты могут вывести из региона тысячи военнослужащих, что ранее предлагал глава Пентагона Пит Хегсет.

Журналисты считают, что такой шаг может оставить европейских союзников США по НАТО уязвимыми перед агрессивной Россией. Во времена администрации экс-президента США Джо Байдена Вашингтон увеличил численность американских войск в Европе на 20 000 человек. Чиновники уверены, что они могут уйти первыми, если Трамп решит сократить контингент американских солдат в регионе.

В издании поделились, что согласно исследованию аналитического центра Bruegel, Европе потребуется на 300 000 военных больше, чем сейчас, чтобы обойтись без США. Помимо этого европейским странам придется увеличить военные расходы до 3,5% ВВП, а также ускорить производство оружия и боеприпасов.

"Для надежной обороны Европы, например, для предотвращения быстрого прорыва России в Прибалтике - потребуется как минимум 1400 танков, 2000 боевых машин пехоты и 700 артиллерийских орудий. Это больше боевой мощи, чем имеется в настоящее время в сухопутных войсках Франции, Германии, Италии и Великобритании вместе взятых", - сказано в исследовании.

Некоторые европейские лидеры, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, призывают партнеров к тому, чтобы Европа больше заботилась о своей собственной обороне в рамках НАТО, подчеркнули в издании. В это же время еще одна часть европейских лидеров начала сомневаться в том, что Альянс сможет обеспечить надежную оборону региона в случае большой угрозы. Например, об этом говорил лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц, который может стать следующим канцлером Германии.

В издании добавили, что расширение военного потенциала Европы будет стоить дорого. Для этого может потребоваться совместное финансирование.

Трамп и Европа - важные новости

Ранее кандидат на пост канцлера Германии, лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил, что Европа должна быть готова защищать себя без США. По его словам, президент США Дональд Трамп может отказаться защищать европейских союзников по НАТО.

Кроме того, финский депутат Европейского парламента, член комитета по иностранным делам Мика Аатола рассказал, что Трамп дал Европе три недели на согласование условий капитуляции Украины. Если Евросоюз этого не сделает, то Соединенные Штаты выведут войска из Европы, отметил политик.

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