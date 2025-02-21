Если Евросоюз этого не сделает, то Соединенные Штаты выведут войска из Европы, отметил политик.

Соединенные Штаты фактически поставили ультиматум Европе, дав три недели на "согласование условий капитуляции Украины".

Об этом заявил финский депутат Европейского парламента, член комитета по иностранным делам Мика Аатола в социальной сети X.

"США дали нам три недели на согласование условий капитуляции Украины", - заявил евродепутат.

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По его словам, если Евросоюз этого не сделает, то Соединенные Штаты выведут войска из Европы.

"Трамп ставит на первое место проблемы безопасности России сейчас и в будущем", - подчеркнул он.

Что предшествовало

Риторика президента США Дональда Трампа в последние дни резко изменилась. Он обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в начале войны, заявив, что он "никогда не должен был ее начинать". Кроме того, Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов".

Мировые лидеры раскритиковали Трампа за такие слова. В частности, президент Чехии Петр Павел напомнил, что Украина борется с российской агрессией, страна страдает от обстрелов, а часть ее территории оккупирована. Он подчеркнул, что "называть президента такой страны диктатором - это надо иметь большой цинизм".

Впоследствии стало известно, что США блокируют включение формулировки, определяющей Россию как агрессора в войне с Украиной, в заявлении "Группы Семи" по случаю готовится к третьей годовщине полномасштабного вторжения России.

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