Соединенные Штаты фактически поставили ультиматум Европе, дав три недели на "согласование условий капитуляции Украины".
Об этом заявил финский депутат Европейского парламента, член комитета по иностранным делам Мика Аатола в социальной сети X.
"США дали нам три недели на согласование условий капитуляции Украины", - заявил евродепутат.
По его словам, если Евросоюз этого не сделает, то Соединенные Штаты выведут войска из Европы.
"Трамп ставит на первое место проблемы безопасности России сейчас и в будущем", - подчеркнул он.
Что предшествовало
Риторика президента США Дональда Трампа в последние дни резко изменилась. Он обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в начале войны, заявив, что он "никогда не должен был ее начинать". Кроме того, Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов".
Мировые лидеры раскритиковали Трампа за такие слова. В частности, президент Чехии Петр Павел напомнил, что Украина борется с российской агрессией, страна страдает от обстрелов, а часть ее территории оккупирована. Он подчеркнул, что "называть президента такой страны диктатором - это надо иметь большой цинизм".
Впоследствии стало известно, что США блокируют включение формулировки, определяющей Россию как агрессора в войне с Украиной, в заявлении "Группы Семи" по случаю готовится к третьей годовщине полномасштабного вторжения России.