В Европе опасаются, что Трамп не поддержит статью 5 НАТО, обязывающую членов Альянса к коллективной обороне в случае нападения других стран.

Кандидат на пост канцлера Германии, лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц считает, что Европа должна быть готова защищать себя без США, сообщает Politico.

"Мы должны быть готовы к тому, что Дональд Трамп больше не будет безоговорочно поддерживать обязательства НАТО по взаимной обороне. Поэтому, на мой взгляд, крайне важно, чтобы европейцы приложили максимум усилий для обеспечения того, чтобы мы, по крайней мере, были способны самостоятельно защищать европейский континент", - сказал он журналистам.

В издании отметили, что в последние дни президент США Дональд Трамп все больше проявляет солидарность к российскому диктатору Владимиру Путину, обвиняя Украину в развязывании войны. Эти комментарии последовали за выступлением вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, в котором он назвал основные европейские партии более опасной угрозой для европейской безопасности, чем Россия.

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В издании добавили, что с тех пор европейские лидеры все больше беспокоятся о том, что они больше не смогут полагаться на США и коллективную оборону НАТО. Поэтому Мерц призывает европейских союзников обратить на это внимание. Он подчеркнул, что не до конца уверен в том, что администрация Трампа поддержит статью 5 НАТО, обязывающую членов Альянса к коллективной обороне в случае нападения других стран.

Также Мерц ответил на вопрос журналистов о том, должна ли Германия искать защиты под ядерным зонтиком Франции. Он признал, что президент Франции Эмманюэль Макрон неоднократно делал Берлину такое предложение, но его оставляли без ответа.

"Нам нужно обсудить с британцами и французами - двумя европейскими ядерными державами - вопрос о том, может ли ядерное разделение или, по крайней мере, ядерная безопасность Великобритании и Франции распространяться и на нас", - заверил Мерц.

США и Европа - важные новости

Ранее в The New York Times сообщили, что госсекретарь США Марко Рубио в частном порядке пытался снять напряжение среди европейских лидеров, которые выразили обеспокоенность переговорами американской стороны с россиянами. Издание отметило, что госсекретарь подробно объяснил европейским союзникам, что означают эти переговоры и заверил, что беспокоиться не о чем.

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