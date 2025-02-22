По словам эксперта, в интересах Европы не терпеть войну на континенте.

Европейский Союз заинтересован в помощи для Украины, ведь Европе не выгодна война на континенте. Такое мнение высказал политолог и политический эксперт Максим Гончаренко в эфире "Киев24".

"Если говорить о военной помощи, то можно сказать, что Европа просыпается, но относительно самой поддержки для Украины в целом, я бы сказал, что она и не останавливалась никогда. Стоит только вспомнить, сколько денег Европа и европейские правительства выделили на гуманитарную помощь Украине. Что касается военной поддержки, то можно отследить, что те, кто заинтересован, показывают это", - отметил он.

По словам эксперта, ЕС является одним из союзников Украины, поскольку он заинтересован в этом из-за собственных интересов.

"Потому что именно в его интересах - не терпеть войну на европейском континенте, поэтому в этом ЕС заинтересован больше, чем США. Поэтому если мы сейчас видим, как Брюссель пытается оказывать большую поддержку Украине, как эти инициативы проходят и то, что сейчас Европа занимает более решительную позицию, чем США, это не удивительно, это надо было ожидать, это вполне выходит из логики Европейского Союза, поэтому мы видим сейчас такую картину", - подчеркнул Гончаренко.

Как ЕС может заменить помощь США для Украины

Ранее в Международном институте стратегических исследований заявили, что Европе придется раскошелиться на 350 миллиардов долларов, чтобы заменить помощь США Украине. В институте подчеркнули, что главной проблемой в этом контексте являются ограниченные производственные мощности стран Европы.

В свою очередь председатель Европарламента Роберта Мецола оценила, удастся ли ЕС противостоять Китаю или России без помощи США. Она подчеркнула, что в последние годы Европейский Союз увеличил общие оборонные расходы на 30% и достиг значительного прогресса в вопросах совместных оборонных закупок.

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