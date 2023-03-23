ДеСантиса раскритиковали после его высказываний о том, что война в Украине является "территориальным спором".

Возможный кандидат в президенты США и губернатор штата Флорида Рон ДеСантис резко изменил риторику насчет войны России против Украины. Недавно он назвал российское вторжение "территориальным спором", после чего подвергся серьезной критике.

В интервью Пирсу Моргану, о котором его автор рассказал в New York Post, ДеСантис назвал президента России Владимира Путина военным преступником и потребовал привлечь его к ответственности. Он также отметил, что Россия была неправа, когда вторглась в Украину, была неправа, когда оккупировала Крым, и не выиграет эту войну.

По его словам, "если бы он мог щелкнуть пальцами, то отдал бы Украине 100%".

Видео дня

"Но реальность такова, что вмешательство Америки с точки зрения эскалации с использованием большего количества оружия и, конечно же, сухопутных войск, я думаю, было бы ошибкой. Итак, именно это я и пытался донести, но Россия была неправа, вторгаясь. Они были неправы, захватив Крым", – подчеркнул ДеСантис.

Кроме того, губернатор Флориды сказал Моргану, что, по его мнению, Украина победит в войне.

"Я не думаю, что это закончится победой Путина. Я не думаю, что украинское правительство будет свергнуто им, и я думаю, что это хорошо", – заявил ДеСантис.

Заявления ДеСантиса об Украине

В интерью пророссийски настроенному ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону, который неоднократно оскорбительно высказывался в адрес украинского народа и президента Украины Владимира Зеленского, республиканец и возможный кандидат в президенты США на выборах 2024 года Рон ДеСантис отличился рядом скандальных заявлений об Украине.

Нынешний губернатор Флориды назвал войну "территориальным спором", а также раскритиковал президента США Байдена за то, что он слишком много делает для Украины. При этом Украина, по его словам, не является "жизненно важным" интересом США.

Ряд ключевых сенаторов-республиканцев раскритиковали подобные высказывания и высказали несогласие с позицией ДеСантиса о важности Украины для США и его формулировкой насчет войны России против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: