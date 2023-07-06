Потенциальный кандидат в президенты США уверен, что Украине нужно помогать во что бы то ни стало.

Если Украина потерпит поражение в войне, Россия начнет новую агрессию, и тогда воевать придется уже американским солдатам. Об этом заявил бывший вице-президент США и возможный кандидат в президенты от Республиканской партии Майкл Пенс в интервью программе "Шоу Хью Хьюита".

Так, Пенс поделился своими впечатлениями от недавней поездки в Украину, где он в частности посетил Бучу и пообщался с людьми, пережившими оккупацию.

"Я должен вам сказать – то, что сейчас происходит в Украине, это не просто война, это зло. И, честно говоря, я действительно уехал [из Украины] с большей решимостью, чем когда-либо, что в наших национальных интересах оказать украинским военным поддержку для отражения этого российского вторжения", – заявил он.

Видео дня

Пенс заявил, что является приверженцем "старой доктрины Рейгана": если вы готовы сражаться с врагами в США на своей земле, мы дадим вам средства для борьбы с ними там, чтобы нам не приходилось сражаться с ними.

"Я не сомневаюсь, что если бы Владимир Путин захватил Украину, не прошло бы слишком много времени, прежде чем российские военные пересекли бы границу, где нам пришлось бы послать наших воинов, чтобы сражаться против них", – заявил Пенс.

Помощь Украине от США – последние новости

В ближайшее время США могут выделить Украине новый тип вооружений, от передачи которого долгое время воздерживались – кассетные боеприпасы. Хотя не существует прямых запретов на подобные поставки, кассетные снаряды имеют плохую репутацию, и многие страны мира обязались их не производить и не использовать.

Между тем журналисты выяснили, что значительная часть американской помощи Украине проходит под грифом секретности и не анонсируется в публичном поле. Такую помощь курирует ЦРУ. Однако президент Байден обозначил для этого ведомства строгие рамки, за которые такая помощь не должна выходить.

Вас также могут заинтересовать новости: