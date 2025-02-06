Келлогг заявил, что Украине и России придется пойти на уступки.

В администрации президента США Дональда Трампа уверены в том, что перед урегулированием войны в Украине необходимо понять позицию всех сторон. Только после этого можно приступать к работе над сделкой.

Об этом заявил спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлогг в интервью Fox News.

"Когда вы разрабатываете планы по прекращению этой бойни, нужно убедиться, что вы понимаете позицию каждого участника процесса. Как только мы проведем эти дискуссии с глазу на глаз, тогда вы действительно сможете работать над уступками", - сказал он.

Видео дня

Келлогг не уточнил, какие именно уступки могут быть предложены Украине и России. Также он не стал комментировать, какую позицию займет Трамп, когда речь зайдет о поддержке Украины с членством в НАТО.

"Это одна из причин, по которой я на следующей неделе отправлюсь в Европу, чтобы увидеть их лицом к лицу. Я могу донести это до президента и сказать: "Хорошо, господин президент, это их забота. Вот в чем суть проблем"", - добавил спецпредставитель Трампа.

Мирный план Трампа - важные новости

Ранее спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлогг рассказал, что Штаты не планируют объявлять свой план прекращения российско-украинской войны на Мюнхенской конференции на следующей неделе. Он отметил, что глава Белого дома "знает о разрушениях, он знает о смерти, и он хочет положить конец этой войне".

Кроме того, в Bloomberg писали, что мирный план Трампа по Украине предусматривает заморозку боевых действий по линии фронта.

Вас также могут заинтересовать новости: