Не стоит ждать, что такое объявление будет сделано на следующей неделе.

США не планируют объявлять свой план прекращения российско-украинской войны на Мюнхенской конференции на следующей неделе. Об этом в комментарии каналу Newsmax сообщил специальный представитель Трампа по делам России и Украины Кит Келлогг.

Келлогг отметил, что Трамп "знает о разрушениях, он знает о смерти, и он хочет положить конец этой войне". При этом спецпредставитель отрицает, что мирный план будет озвучен на следующей неделе на Мюнхенской конференции, которую посетит Келлогг.

"Да, мы посетим Мюнхенскую конференцию на следующей неделе. Некоторые СМИ сообщают, что мы представим мирный план на следующей неделе. Нет, это не так. Я никогда такого не говорил. Мирный план представит президент США, а не Кит Келлогг", - заявил он.

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При этом спецпредставитель Трампа отрицает, что мирный план вообще будет объявлен на следующей неделе даже самим президентом США. По словам Келлогга, американская делегация проведет необходимые встречи с европейскими лидерами в Мюнхене, чтобы выяснить все обстоятельства. Затем эту информацию сообщат Трампу, чтобы он мог подготовить свой мирный план.

Планы Келлогга на Мюнхен

Накануне авторитетное издание Bloomberg сообщило, что на следующей неделе спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлогг представит план прекращения войны России против Украины на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.

Собеседники издания, которые говорили на условиях анонимности, уверяли, что план покажет союзникам лично Кит Келлогг. При этом источники не смогли ответить, насколько подробным будет этот план, который покажут европейцам.

Впрочем общие черты этого плана озвучивались публично и ранее представителями команды Трампа. Эти намерения включают замораживание войны по текущей линии фронта, оставление оккупированной территории в неопределенном состоянии и предоставление гарантий безопасности Украине.

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