Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что торговая война имела бы плохие последствия как для США, так и для Европы.

Лидеры Европейского Союза заявили, что будут принимать ответные меры, если новая таможенная политика президента США Дональда Трампа затронет и страны ЕС. Об этом пишет Financial Times.

Ранее администрация Трампа ввела новые пошлины против Китая, Канады и Мексики. Американский президент также заявил, что "абсолютно точно" ударит по Европе торговыми ограничениями. О том, какие именно меры может принять Вашингтон, Трамп не уточнял.

Лидеры ЕС уже отреагировали на эти угрозы.

Видео дня

"Если нас атакуют в торговых вопросах, Европа, как сила, которая считает себя таковой, должна будет заставить себя уважать и, следовательно, реагировать", – заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

По словам французского лидера, Европа должна продвигать отечественную продукцию, чтобы укрепить свои торговые позиции.

Между тем Европейская комиссия, которая представляет торговый блок из 27 стран, уже подготовила меры, которые потенциально могут быть применены в случае введения Трампом пошлин в отношении товаров из Европы. Детали этих мер пока держатся в тайне, чтобы не провоцировать президента США, сказано в материале.

Два чиновника ЕС, которые были проинформированы о подготовке "ответного удара", рассказали, что сейчас ведется серьезное планирование на случай непредвиденных обстоятельств.

"Мы готовы действовать, если потребуется", – заявил один из собеседников.

В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что "как сильная экономическая зона, мы (ЕС, – ред.) можем формировать наши собственные дела, а также можем отвечать на тарифную политику тарифной политикой".

Он отметил, что торговая война имела бы плохие последствия как для США, так и для Европы. В то же время канцлер пытался преуменьшить последствия такого развития событий, говоря, что Европа может возобновить усилия, чтобы заключить больше соглашений о свободной торговле с другими частями мира.

Другие лидеры ЕС подчеркнули необходимость продолжать взаимодействие с Трампом, чтобы избежать перерастания мер "око за око" в торговую войну.

"Мы должны вести переговоры с Трампом... это один из важнейших вопросов сегодня. Я не собираюсь начинать войну. Я хочу начать переговоры", – акцентировал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

Канцлер Австрии Александр Шалленберг говорит, что в то время как США имеют дефицит в торговле товарами с ЕС, блок имеет "дефицит в услугах" с США. Поэтому, по его словам, блок должен быть в состоянии "достичь договоренности и здесь".

Президент Литвы Гитанас Науседа также высказался о ситуации. Он акцентировал, что Европа должна иметь "положительную экономическую повестку дня" с США вместо того, чтобы "воевать друг с другом" в вопросах торговли. Он предлагает Европе покупать больше оружия и сжиженного газа у США.

"Мы должны предложить что-то, что может быть интересным и привлекательным для Соединенных Штатов, например, соглашения о свободной торговле в автомобильной промышленности или покупку большего количества энергоресурсов", – сказал он.

Таможенная политика Трампа

На днях новый президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых пошлин против Канады, Мексики и Китая. Так, с 4 февраля, американские импортеры будут платить новый налог на товары из Канады и Мексики в размере 25% и сбор на продукцию из Китая в размере 10%. Для рядового американского домохозяйства новые тарифы будут означать потерю около 1200 долларов годовой покупательной способности, подсчитали в Бюджетной лаборатории Йельского университета.

Однако уже 3 февраля стало известно, что США приостановят введение пошлин на мексиканские товары на месяц. Об этом сообщила президент Мексики Клаудия Шейнбаум по итогам разговора с Трампом

Трамп уже заговорил о том, что его новая таможенная политика может коснуться и ЕС. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Европейский Союз будет вынужден жестко ответить, если президент США Дональд Трамп выполнит свое обещание ввести пошлины.

Вас также могут заинтересовать новости: