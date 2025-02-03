Он заявил, что ЕС не берет почти ничего из американских товаров, а США у ЕС "берут все".

Президент США Дональд Трамп объявил, что планирует в ближайшее время ввести пошлины на товары из Европейского Союза, пишет BBC.

"Они действительно воспользовались преимуществами [США]… Они не берут наши автомобили, они не берут нашу сельскохозяйственную продукцию. Они почти ничего не берут, а мы берем все: миллионы автомобилей, огромное количество продовольствия и сельскохозяйственной продукции", - заявил он.

Отвечая на вопрос о сроках введения пошлин, Трамп сказал: "Я бы не сказал, что есть сроки, но это произойдет довольно скоро".

Видео дня

"Соединенные Штаты обдирают практически все страны мира. У нас дефицит почти со всеми странами - не со всеми, но почти, - и мы собираемся это изменить. Это было несправедливо", заявил он.

Трамп также заявил, что Великобритания "перегибает палку" в торговле с США, но с этой ситуацией можно разобраться.

Трамп вводит новые пошлины

Соединенные Штаты Америки вводят значительные пошлины на импорт товаров из Канады, Мексики (25%) и Китая (10%). В этих странах сразу пообещали принять ответные меры.

В Европейском Союзе уже пообещали "решительную реакцию" в случае введения тарифов со стороны Соединенных Штатов Америки.

Вас также могут заинтересовать новости: