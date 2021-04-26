Континент так и не дал адекватный ответ на ухудшение свои безопасности, и это еще больше убеждает Россию, что она может продолжить атаку.

На прошлой неделе кроме медленной смерти Алексея Навального в тюрьме и стягивания войск и оружия России к границам Украины мир узнал о прямой российской атаке против страны НАТО и ЕС. Отказ дать решительный ответ на это преступление будет непростительным и опасным.

Об этом на страницах The Telegraph пишут экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес и эксперт Chatham House Кайр Джайлс. Они указывают на большой взрыв на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году, который, как оказалось, организовали агенты ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Они же через четыре года после того устроили химическую атаку в Солсбери. По мнению авторов, важность российских действий в Чехии трудно переоценить.

Читайте такжеLidove Noviny: Россия стремится завоевать своих "экс-вассалов" от Украины до ЧехииРоссия отправила двоих офицеров разведки для организации саботажа в сердце Европы, убив двух граждан Чехии в процессе. Как сказал британский депутат и председатель Комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тагендхет: "Если это не акт войны, тогда, честно, я не знаю, что это такое".

Но все же самым сильным термином, к которому прибегнул верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, было выражение "деструктивные действия" России. Даже после встречи министров иностранных дел ЕС не появилось никаких реальных ответных действий. Прозвучали лишь ритуальные слова о "единстве", "солидарности" и "беспокойстве". Эти выражения стали уже такой рутиной, что лидерам ЕС, очевидно, пора завести словарь синонимов.

"До этого времени мы уже привыкли, что ЕС относится к войне на востоке Украины как к спору где-то в очень далекой стране между людьми, о которых никто ничего не знает. Но игнорирование актов государственного террора на территории страны ЕС и НАТО - это совершенно другой уровень безответственности", - говорится в статье.

То, что Европа и дальше не может адекватно ответить на ухудшение состояния собственной безопасности, лишь убеждает Россию в возможности и дальше безнаказанно устраивать такие атаки по всему континенту. Санкции и высылка дипломатов должны быть лишь частью скоординированного ответа на российское поведение. Важный первый шаг - это совместное публичное издание, что Европу атакуют и что союзникам нужно выступить вместе, чтобы защититься.

Читайте такжеБолгарский бизнесмен Гебрев признал поставки оружия Украине в 2014 году - NYTЧехия попросила поддержку после того, как Россия в ответ на высылку ее шпионов из Праги фактически опустошила чешское посольство в Москве. Это просьба должна особенно четко услышать Великобритания, несмотря на то, какая солидарность была продемонстрирована после событий в Солсбери. Но очень важно, что другие союзники Чехии в НАТО и ЕС немедленно поддержали министра иностранных дел Якуба Кулганека, чтобы показать, что российская эскалация не испугает Прагу.

Но пока что некоторые западные столицы беспечно поощряют российскую агрессию. Германия продолжает строить "Северный поток-2". И это лишь убеждает Москву, что серьезных последствий за ее поведение не будет. США так и не объяснили своих планов (или их отсутствие) об отправке военных кораблей в Черное море во время стягивание российских войск к границам Украины. Это позволило Кремлю поверить, что Америка отступила из-за его угроз.

Облегчение, которое появилось у многих после объявления России об отводе войск от Украины, указывает лишь на эффективность российских угроз. Оказывается, "отказ от наступления вглубь Украины" - это уже положительный результат, за который нужно благодарить. И это разоблачает опасное покорение обидчику Европы.

В частности, не нужно преуменьшать доказательства российской вины. Прямая коммуникация между российским правительством и организаторами теракта в Чехии, а также ряд контактов Мишкина и Чепиги с офисом главы МИД РФ Сергея Лаврова до и после атаки, не оставляет никакого пространства для сомнений, действительно ли Россия прибегает к государственному терроризму.

Читайте такжеDie Welt: Германия ищет" план Б " для " Северного потока-2"Президент Владимир Путин продолжает верить, что международные отношения по умолчанию враждебны. Это подтверждают его комментарии во время ежегодной речи, которую он произнес в четверг. Затем он сказал, что "если кто-то интерпретирует наши добрые намерения как слабость, наша реакция будет асимметричной, быстрой и жесткой". Это чистая проекция собственного подхода Путина. Именно Россия, а не Запад, интерпретирует добрые намерения как слабость.

Прихвостни Путина тоже не продемонстрировали никаких признаков беспокойства из-за атаки против Чехии. Во вторник вечером глава российского пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян похвалила агентов ГРУ за взрыв на чешской территории. Она прокомментировала, что если это действительно произошло, "я горжусь, что знакома с этими смелыми парнями, этими рыцарями мира, закона и порядка".

Россия уверена в двух вещах: что она уже в состоянии конфликта и что она может продолжать текущий курс без серьезных последствий. И именно Европа должна бросить вызов этим идеям. Выражение "беспокойства" ничего не стоит. Оно лишь указывает на то, что те, кто действительно обеспокоен, не руководят европейским ответом, а тот, кто руководит - вовсе не встревожен.

Читайте такжеAtlantic Council: Россия готовит новую войну против Украины, как Западу ее остановить?"Беспокойство" бесплатно и бесконечно. А вот весомые действия стоят экономического и политического капитала. Но эти потери ничтожны по сравнению с ценой бездействия, которое не только не сдержит Россию, но и поощрит вести необъявленную войну против Запада далее. Итоговый счет этого будет не только экономическим и политическим, но и для некоторых экзистенциальным.

Чешские обвинения в адрес РФ

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об обоснованных подозрениях в причастности российских спецслужб к взрывам складов боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Министерство иностранных дел Чехии высылает из страны 18 российских дипломатов. По информации МИД, 18 дипломатов РФ были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб.

В ответ министерство иностранных дел России объявило 20 сотрудников Посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

После этого Чехия решила уравнять количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве. Это означает, что из страны вышлют еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.

В то же время чешская полиция объявила в розыск двух российских граждан, которые использовали паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова во время посещения 11-16 октября 2014 года Праги и Злинского края.

По данным чешских СМИ, взрыв на складах боеприпасов в чешском комплексе Врбетице в 2014 году вероятнее всего был устроен российскими агентами, чтобы сорвать поставки оружия. В частности - для силовых подразделений Украины.

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ

Перевод: Лесь Дымань