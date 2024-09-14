Не менее важный вопрос: на сколько озвученный план соответствует видению самого Трампа.

Сенатор Джей Ди Вэнс, который в паре с Дональдом Трампом баллотируется на пост вице-президента США, очертил мирный план прекращения войны в Украине, подозрительно похожий на то, чего хочет Владимир Путин. Об этом пишет The New York Times.

В интервью "Шоу Шона Райана", опубликованном в четверг, господина Вэнса, кандидата в вице-президенты от Республиканской партии, спросили о планах Трампа по прекращению войны. В ответ Вэнс очертил то, что, по его мнению, будет в мирном соглашении: россияне сохранят захваченную ими землю, а вдоль нынешней линии боевых действий будет создана демилитаризованная зона, украинская сторона будет сильно укреплена, чтобы предотвратить новое российское вторжение.

Хотя остальная часть Украины будет оставаться независимым суверенным государством, сказал господин Вэнс, Россия получит от Украины "гарантии нейтралитета". "Она не присоединяется к НАТО, она не присоединяется к каким-то таким союзническим институтам", - сказал господин Вэнс.

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Виктория Дж. Нуланд, бывший высокопоставленный чиновник Государственного департамента, которая помогла сформировать политику администрации Байдена в отношении Украины, сказала, что план Вэнса очень похож на то, что Путин неоднократно предлагал в качестве условия мира.

"По сути, это предложение, выдвинутое в феврале. А почему? Потому что для него это большой подарок", - сказала она.

Госпожа Нуланд также задается вопросом, а кто будет поддерживать демилитаризованную зону, учитывая отсутствие интереса к созданию крупных международных миротворческих сил. По ее словам, при отсутствии этого или других надежных гарантий безопасности Путин просто подождал бы немного, а потом возобновил бы войну.

Еще одна проблема с видением господина Вэнса заключается в том, что оно игнорирует желание украинцев вернуть утраченную территорию, сказал Люк Коффи, старший научный сотрудник Института Гудзона. "Я не думаю, что он предложил реалистичное предложение мира. Он предложил план победы России", - сказал г-н Коффи.

Но Элбридж А. Колби, который был чиновником Пентагона во время администрации Трампа, сказал, что план господина Вэнса базируется на реалистичной оценке текущего состояния войны. Он отметил, что обычно войны заканчиваются примерно на линии соприкосновения двух противоборствующих армий, а сейчас нет правдоподобных оснований думать, что Украина возьмет верх.

Колби также считает, что запрет на членство Украины в НАТО тоже является правильным политическим выбором, поскольку расширение альянса дальше на восток все равно не отвечает интересам Америки. Вместе с тем план Вэнса не исключает экономических и социальных связей Украины с Европой или даже других форматов сотрудничества в сфере безопасности, подчеркивает Колби.

"Сенатор Вэнс настроен реалистично и прямо выдвигает реалистичную основу для прекращения конфликта, тогда как другие люди занимаются безответственным фантазерством", - сказал он.

Как замечает NYT, не совсем понятно, насколько план Вэнса отражает позицию его напарника по выборам Дональда Трампа. Ранее Трамп уже отвергал некоторые позиции, которые озвучивал Вэнс. А во время своего президентства Трамп часто игнорировал советы своих подчиненных. Поэтому нет никаких гарантий, что план Вэнса будет принят.

Перспективы мирного соглашения между Украиной и РФ

Как писал УНИАН, накануне президент Владимир Зеленский подтвердил, что следующий Глобальный саммит мира запланирован на ноябрь этого года. На него собираются пригласить Россию. Ранее Зеленский говорил, что на втором мирном саммите Украина представит свой план мирного урегулирования с РФ.

Между тем на фронте Украина и РФ начали финальную битву, пытаясь получить максимальные успехи, чтобы иметь лучшую переговорную позицию в ноябре.

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